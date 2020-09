Sistema sanitario: "Profunda preocupación", desde UPCN

Carina Domínguez, Secretaria Gremial de UPCN , en diálogo con Elonce TV, aseveró que el gremio ha manifestado "la preocupación que está atravesando todo el personal de salud a raíz de diferentes circunstancias, una situación de extremo cansancio que viene desde hace varios meses, agotamiento en relación a las exigencias que se plantea al personal de salud y de medidas que deberían adoptarse por parte de las autoridades para que se haga frente a esta situación tan compleja que se vive con la pandemia del coronavirus".



"Venimos desde nuestro sindicato hace tiempo, planteando la necesidad de que el personal se refuerce en todos los lugares, no solamente en los que corresponden a médicos y enfermeros, que son los que tienen una demanda continúa en relación a la atención de los pacientes, sino también en lo que respecta a servicios generales, de limpieza, lavaderos, choferes de ambulancias", resaltó la gremialista.



De la misma manera, dijo: "Al no haber autorizado licencias cuando comenzaron a salir, por ejemplo, los trabajadores por riesgo, se fue desgastando el personal con una recarga de trabajo y hoy llegan agotados a esta instancia de la pandemia. No se han ampliado los planteles de personal, no se han dado las licencias profilácticas, no se ha testeado al personal de salud, situaciones de las que venimos solicitando respuestas".



Consultada respecto de los contagios por Covid en personal de salud, Domínguez aseveró que "de acuerdo a los últimos datos oficiales un 9 % de los contagios que tiene la provincia, es similar a otros lugares, pero el problema se genera no solo a partir de los contagios sino también a partir de la necesidad de aislamiento de un número importante de trabajadores, que hace que no estén en sus lugares de trabajo, prestando servicios".



Por ejemplo, citó, "el caso de 60 enfermeros aislados en el Hospital San Roque de un plantel de 350. En el San Martin, hay nueve médicos de guardia aislados y con situaciones de contagio; producto de esto otro trabajador debe tomar ese lugar y hacer el doble de la tarea".



Agregó que en el hospital de Niños de Paraná "está muy afectado el servicio de cirugía y otros servicios, como la guardia. En las últimas horas el número es realmente significativo".



Apuntó que al reclamo lo han realizado "ante las autoridades de Salud y a los directores de los hospitales".



Manifestó que "en las zonas de Paraná y Gualeguaychú, al tiempo de tener más contagios, son en las que se dan las mayores dificultades" respecto de la situación planteada.



Domínguez se dirigió asimismo a la comunidad y pidió "que se sigan las medidas de cuidado individual y social, para ayudar en esta pandemia. Pedimos también que cuiden a los trabajadores". Elonce.com.