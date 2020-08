El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tiene coronavirus

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó este viernes a la noche que tiene coronavirus. "Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas", sostuvo en su cuenta de Facebook.



Morales aprovechó para hacerles un pedido a los jujeños: "En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!".



Poco antes, en declaraciones televisivas, el gobernador de Jujuy había asegurado que "estuvimos 100 días sin casos, sin circulación local. Nosotros desde mediados de junio hasta fines de julio llegamos a 3 mil casos por una explosión de contagios". Y había agregado: "Hoy estamos con un nivel del 93-95% de ocupación en camas críticas, 65% en camas de mediana complejidad y 50% en camas con tubo de oxígeno".



Durante el anuncio de la extensión del aislamiento de esta tarde, el presidente Alberto Fernández hizo hincapié en el caso de Jujuy. Dijo que la provincia gobernada por Morales pasó de tener una situación controlada a registrar un aumento en los contagios que dejó a su sistema de salud al borde de la saturación.



"Jujuy no tuvo un caso durante más de 100 días. Y si revisamos unos meses atrás, Jujuy se ofrecía para que los equipos de fútbol vuelvan a entrar. Y un día dos jujeños fueron a comprar hojas de coca a Bolivia, trajeron el virus y así estamos con Jujuy", describió Fernández.



El Presidente consideró al caso jujeño como "paradigmático" ya que el aumento de contagios se registró en muy poco tiempo. Hasta julio, la provincia no mostraba casos nuevos, pero en el último mes el crecimiento fue exponencial.



"Me hubiera gustado que los argentinos que reniegan de estas ideas escucharan al gobernador de Jujuy que ha visto multiplicar la cantidad de contagios de un modo muy peligroso", señaló el jefe de Estado.



Detrás de la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego, Jujuy pasó a ocupar el cuarto puesto en lo que respecta a tasa de incidencia, con 523 contagios cada 100 mil habitantes. A comienzos de mayo, había dispuesto la flexibilización de la cuarentena.



El 4 de mayo, Morales anunció que ese sábado se abrirían los shoppings, restaurantes, confiterías y galerías en un marco de control estricto y de cumplimiento con las normas de restricción y alejamiento social dictadas por la Organización Mundial de la Salud. Para ese día, Jujuy acumulaba 31 días sin la confirmación de un nuevo caso positivo de coronavirus, por lo que Morales consideró necesario iniciar el proceso de flexibilización de la medida de aislamiento social, con el fin de empezar a recuperar la economía regional.



El 21 de julio, ante el aumento de los contagios, el gobernador Morales había decretado el retorno a la fase 1 de la cuarentena. Hoy Fernández anunció que otras trece provincias también volverán al aislamiento más estricto a raíz de la nueva condición epidemiológica.



"Hoy su sistema de salud está cerca del colapso, con una ocupación del 93% de las camas. En el resto está controlado. En Jujuy hablé con el gobernador y desde ayer tiene un equipo de salud nacional ayudando. Vamos a ayudar a los hermanos jujeños para resolver el problema", indicó Fernández.