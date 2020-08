Diputados convirtió en ley proyecto para reestructurar deuda local

Después de un extenso debate, la iniciativa recibió 247 votos positivos, una abstención y sólo recogió dos votos negativos por parte de los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá.



La aprobación del proyecto sobre el tramo local de la deuda durante la sesión especial mixta de la Cámara baja se dio apenas horas después de que se confirmara el acuerdo de canje entre el Gobierno y los acreedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera, que sacará al país de la situación de default en la que se encuentra.



La iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo ofrece a los tenedores de deuda en dólares emitida bajo la ley local nuevos bonos en dólares y también en pesos ajustados por CER.



El proyecto le otorga a los acreedores de títulos bajo ley nacional el mismo trato que a los tenedores bajo legislación extranjera.



El debate en la Cámara de Diputados se da a apenas horas de que se confirmara el acuerdo de canje de deuda entre el Gobierno y los acreedores de títulos emitidos bajo legislación extranjera, que sacará al país de la condición de default.



La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos destacó que la iniciativa preserva el "principio de sostenibilidad", es decir, respeta "las posibilidades objetivas de la economía argentina" de cumplir con sus obligaciones financieras, a la vez que garantiza "el tratamiento equitativo" entre los tenedores de deuda bajo legislación extranjera y local.



"Esta ley tiene que ser la introducción a un nuevo capítulo de nuestra historia, el del Nunca Más a los ciclos de fuga y endeudamiento", enfatizó la economista.



Según afirmó, el acuerdo con los bonistas "va a dotar al Estado de más grados de libertad para enfrentar la crisis del coronavirus" y servirá para "dedicar todas nuestras energías a lo verdaderamente importante y prioritario, que es seguir cuidando la vida de cada argentino y de cada argentina".



Por su parte, el diputado nacional del PRO Luciano Laspina destacó que el acuerdo otorgan al Gobierno "una enorme oportunidad" que no debe "desperdiciar" dado que genera "un estiramiento de plazos con ahorros financieros muy concentrados en los próximos cuatro años".



Más allá del plan de desendeudamiento, el santafesino pidió prestar atención a la recuperación del equilibrio fiscal.



En este sentido, recalcó que "el Gobierno cuenta con la oposición si decide esta vez presentar un plan económico que permita salir de la pandemia sin generar una crisis inflacionaria".



"Es muy difícil sostener que el problema de estancamiento de la Argentina es el endeudamiento. El problema sigue siendo el déficit fiscal", lamentó, y advirtió que hacia fin de año el país acumulará 10 puntos de déficit financiado con emisión monetaria.



En el discurso de cierre de Juntos por el Cambio, el presidente del interbloque, Mario Negri, enmarcó la discusión de la ley para el canje local en el marco del acuerdo obtenido recientemente por el Gobierno con los acreedores de deuda emitida bajo legislación extranjera.



"Hoy se anunció que nos alejamos del noveno default. Esto mejora el acceso al financiamiento de Nación, Provincias y sector privada. El acuerdo nos demuestra que había un problema de liquidez, porque la quita de capital es chica pero se gana mucho tiempo de plazo", celebró en tono conciliador y agregó que la bancada que preside aspira a "contribuir para aprovechar la ventana de oportunidad que se abre para el país".



El cierre de la bancada mayoritaria estuvo a cargo del economista Itai Hagman, quien valoró el arreglo con los acreedores, pero aclaró que "no es una noticia para festejar" ya que no lo pone "contento que que tengamos que pagar una deuda externa tomada de manera irresponsable y dilapidada para financiar la fuga de capitales en la Argentina".



"Pero asumimos un compromiso con el pueblo argentino que nos votó para que resolvamos el problema y lo estamos haciendo. Es la palabra empeñada", dijo citando al presidente Alberto Fernández.



El diputado kirchnerista indicó que "una deuda sustentable no solo es una deuda que se pueda pagar, sino también que sea compatible con el objetivo principal que es la reactivación del aparato productivo y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo argentino".

En este sentido, Hagman consideró que si en 2019 hubiera reelecto Mauricio Macri habría renegociado la deuda "bajo los términos de los acreedores externos".



"Y nosotros sabemos que la principal deuda que tiene Argentina es con los acreedores internos: es con los miles de comerciantes que están al borde de fundirse, es con los trabajadores que perdieron derechos, con las mujeres que engrosan las filas de la pobreza en la Argentina, con los empresarios que apuestan al país", finalizó.



