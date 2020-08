Bielsa: Se debe evitar ir a un país de "ricos muy ricos y pobres muy pobres"

"Vamos a un país de ricos muy ricos y pobres muy pobres. Eso hay que evitar", señaló Bielsa en diálogo con el programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por radio Rivadavia.



Asimismo, aseguró: "Tenemos la oportunidad de un país federal y libre. Dejemos de partir las aguas y buscar culpables".



También remarcó que, en algunos medios internacionales, "se valoró la figura de Alberto Fernández muy cercana a la de Merkel": "Las políticas fueron muy parecidas".



Además, criticó el viaje de Macri a Francia y remarcó que hay una "doble vara".



"Hay una doble cara muy dura con algunos Gobiernos y otra vara más débil con otros que se van a cenar a Francia", expuso.en relación al ex presidente Mauricio Macri.



"Macri viajo a Francia y no cumplió la cuarentena. Eso me preocupa más: un ex presidente que no da su mejor versión de sí mismo", subrayó.

