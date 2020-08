Fernández, sobre la negociación con bonistas: "Seguimos hablando con todos"

El presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno continúa la negociación con los bonistas sobre la reestructuración de la deuda. "Seguimos hablando con todos", aclaró. Aunque dijo que "tenemos una oposición muy dura de algunos fondos, incomprensible y tercamente duras".



"Saben que fue la última oferta y que no podemos hacer más esfuerzos. Espero que lo comprendan", agregó.



El mandatario sostuvo que el "límite" en la negociación de la deuda con acreedores es que "exijan lo que suponga más padecimientos para los que mas necesitan".



"Si acepto todo lo que me dicen, también tengo arreglado el tema de la deuda", indicó el jefe de Estado.



En declaraciones a El Destape Radio, enfatizó: "El límite es que me exijan lo que suponga más padecimientos para los que más necesitan".



"Ya padecen mucho. Es un dilema ético que yo no tengo", puntualizó el mandatario, quien insistió: "Si el acuerdo supone que los jubilados tengan más ajuste, no lo pienso hacer".



En tanto, consideró que los trascendidos respecto del porcentaje de aceptación de la oferta argentina "tiene mucho de especulación", por lo que señaló: "No sé cuál es el número".