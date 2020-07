Vuelta al aula en Entre Ríos: Analizan flexibilizar la asistencia y los horarios

Cambio de horarios



La semana pasada, las 24 jurisdicciones del país aprobaron los protocolos para la vuelta a las clases presenciales con un sistema "bimodal" que alternará la enseñanza presencial y a distancia y "dos nuevos modelos de aula". Además establece una serie de pautas que todas las provincias deberán seguir para abrir sus escuelas siguiendo criterios epidemiológicos y en orden a la disminución de los contagios del coronavirus.En declaraciones al programade, el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Martín Müller, destacó el trabajo entre las provincias para llegar a un consenso "y lograr un criterio marco que habilita a la organización de la vuelta a clases sobre suelo firme, para dar una imagen en términos de infraestructura necesaria, seguridad e higiene sanitaria en las escuelas y también los criterios pedagógicos que vamos a establecer para cuando las condiciones epidemiológicas nos permitan el regreso presencial".En este sentido, el funcionario dio cuenta que el protocolo no establece una fecha cierta para el regreso. "Evidentemente uno pretende empezar a organizarse luego de finalizado el receso escolar", que comienza el lunes 13 y se extiende por dos semanas.Mientras tanto, "todos los actores tendrán que internalizar las condiciones que tendrá esa vuelta al aula, que deberá darse con todo el protocolo del distanciamiento social, el uso de barbijos, el lavado de manos y la alternancia entre la presencialidad y la educación a distancia que vamos a tener que seguir teniendo. Luego pensar que si las condiciones sanitarias lo permiten, hoy tenemos gran parte de la provincia sin casos o que han sido muy aislados, más de la mitad de la provincia podrá comenzar a pensar el regreso a partir de agosto, pero al mismo tiempo hay que ser muy prudentes", afirmó.Müller mencionó que el escenario que presenta esta pandemia por coronavirus "es muy dinámico y puede cambiar, no se puede proyectar el avance de la pandemia, pero si estamos con la situación controlada en una parte y con territorios con casos en otra, podemos pensar en desdoblar esas realidades". Y agregó que teniendo en cuenta lo que ha pasado en países europeos, "tratando de ser optimistas, pasado el invierno, las condiciones para la vuelta van a ser mejores".Paso seguido, el titular del CGE, dejó en claro que "el segundo cuatrimestre no será normal, porque vamos a convivir con la alternancia entre la presencialidad y la virtualidad que nos obliga a seguir pensando en un esquema que tendrá similitudes con este primer trimestre".El protocolo aprobado a nivel nacional debe ser adaptado a las necesidades de cada provincia, y en este sentido Müller señaló que "se flexibilizarán los horarios escolares tradicionales en función de la realidad del transporte público, fundamentalmente pensando en ciudades donde es más esencial, como Paraná, y también la cantidad de tiempo que los estudiantes deben estar en la escuela. Creemos que hay que acotar la jornada escolar en función de reducir los tiempos de contacto en las escuelas, a un máximo de cuatro horas, pero son temas que estamos trabajándolos. Creemos que es importante el tema de trabajar con cierta flexibilidad en los horarios y en la asistencia".Consultado sobre la posibilidad de extender el ciclo lectivo, el titular del CGE, explicó que en esta primera etapa lo que está en el eje de la discusión es organizar en primer lugar el regreso a las aulas, por lo que hablar sobre alargar el período se dejará para más adelante."Sabemos que para el segundo cuatrimestre habrá grupos que van a tener que seguir con una propuesta que no tenga la presencialidad y la normalidad que tendría una situación pre pandemia, por lo tanto estamos trabajando sobre cuales serían los saberes y contenidos básicos que van a tener que aprender nuestros alumnos en los meses que quedan luego del receso de julio y luego se verá de qué manera evaluamos, pensando en un tipo de evaluación conceptual a los fines de tener algo de que tomarnos a la hora de definir la finalización del curso, haciendo el puente con el 2021".