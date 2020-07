San Luis vuelve a la Fase Uno tras primer caso de coronavirus luego de 88 días

Todos los protocolos están suspendidos. La Fase 1 rige a partir de este momento y abarca a todo el territorio provincial.#SaludSanLuis #COVID19 pic.twitter.com/daZ7bmspIr — Alberto R Saá (@alberto_rsaa) July 5, 2020

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció esta noche la decisión de que la provincia regrese a la Fase 1 de aislamiento por siete días al confirmarse un primer caso de coronavirus en el distrito, después de 88 días sin contagios."Volvemos a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el territorio provincial. Esto implica la restricción de todos los ciudadanos de San Luis. Solo se podrá salir para adquirir productos esenciales y artículos de limpieza e higiene personal", sostuvo el mandatario provincial a través de la red social Twitter.Entre las medidas restrictivas, se suspendió también el libre paso que se había habilitado entre San Luis y La Pampa, decisión que fue reafirmada por el gobernador de la provincia vecina, Sergio Ziliotto, quien, también a través de Twitter expresó su acompañamiento a "la decisión de nuestra hermana San Luis" y afirmó: "Nos cuidamos entre todos".Al anunciar el regreso a la Fase 1 del aislamiento, el gobernador Alberto Rodríguez Saá comunicó que, desde esta misma noche, "todos los protocolos están suspendidos" y precisó que la medida "abarca a todo el territorio provincial"."El horario comercial será de 8 a 19, siempre respetando el protocolo de trazabilidad de los comercios que están habilitados. Volvemos a circular de acuerdo a la terminación del DNI. El uso del tapaboca y el distanciamiento social siguen siendo obligatorios", precisó el mandatario provincial.El caso positivo de coronavirus que derivó en esta marcha atrás de la provincia, que avanzaba en un proceso de flexibilización de la cuarentena, corresponde a un tambero de 35 años que recorrió gran parte del territorio provincial realizando su trabajo y que, por el momento, según trascendió de fuentes oficiales, se niega a dar detalles de su recorrido, lo que limita la posibilidad de avanzar con aislamientos preventivos.Según se informó, el hombre tiene campos en el norte de la provincia, en el límite con Córdoba, en la zona de Traslasierra y hoy se conoció el resultado positivo al test de PCR que se había efectuado el 1 julio pasado, para pedir el egreso a otra provincia.El tambero fabrica y distribuye quesos, y habría recorrido gran parte del territorio provincial.Fuentes de la gobernación detallaron que el tambero fue localizado en la localidad Tilisarao, 140 kilómetros al norte de la capital puntana, y que, desde esta tarde, se encuentra internado y aislado en el Hospital Madre Catalina Rodríguez de la Villa de Merlo.En tanto, fuentes sanitarias indicaron que el paciente presenta "síntomas respiratorios leves, aunque, según él mismo informó, se venía automedicando desde hacía varios días porque no se sentía bien y nunca recurrió a una consulta médica".Rodríguez Saá explicó que se tomó la medida extrema de retornar a la Dase 1 de aislamiento ya que no puede establecerse con precisión la trazabilidad de los lugares y personas con las que ha tenido contacto porque se niega a aportar mayores detalles.No obstante pudo establecerse que recorrió las localidades de San Luis, Villa Mercedes, Quines, San Martín, Merlo, Cortaderas, Papagayos, Villa Larca y Santa Rosa del Conlara dentro de la provincia puntana, pero también estuvo en San Juan por 4 horas, cruzando el límite de manera irregular, ya que no hay registro de ninguna autorización."La trazabilidad no es confiable y el paciente no colabora", dijo el gobernador, quien estacó que le pidieron a través de la Justicia "que autorice a difundir su nombre y su foto para facilitar las medidas sanitarias con las personas que haya tenido contacto y en los lugares donde estuvo".Este caso de Covid-19 en la provincia de San Luis se registró en el día 27 que regía únicamente el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y tras 88 días sin contagios. Fuente: (Télam).-