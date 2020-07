Osuna se refirió a la causa que investiga el espionaje a políticos y gremialista

La diputada nacional Blanca Osuna, se refirió a los acontecimientos judiciales sucedidos en la causa que investiga el espionaje del macrismo a diversos dirigentes sociales, gremiales y políticos. "Sólo queremos justicia, como brújula cotidiana que aporte a la realidad", afirmó.



La legisladora entrerriana se manifestó luego de las 22 detenciones, abarcando funcionarios del macrismo, acusados por espionaje ilegal y asociación ilícita. "Los avances en las investigaciones por el espionaje ilegal del macrismo a referentes políticos, sociales, gremiales, sindicales, religiosos, entran en una etapa definitoria. Nuestra participación en la Comisión Bicameral de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia nos posibilita tener una dimensión cabal de todo este entramado perverso e ilegal y promover que salga de la oscuridad y sea juzgado con todas las garantías constitucionales", explicó Blanca Osuna.



La ex intendenta de la capital entrerriana, manifestó que "la gravedad del delito que supone la construcción de un aparato de persecución, espionaje, armado de causas y coacciones en el corazón del estado nacional no tiene antecedentes en la historia democrática de la Argentina".



Remarcó además que "si avanzamos sobre las razones que motivaron las decisiones de Macri se encontraba el odio por destruir toda oposición que podía limitar al entonces presidente su afán de negocio, enriquecimiento, endeudamiento del país, fuga y blanqueo".



Justicia

"No nos guía el odio o la venganza, ni el show de detenciones en la madrugada. Sólo queremos justicia, como brújula cotidiana que aporte a la realidad", sentenció Osuna. "Para eso es clave el rol de la administración de justicia, de los medios de comunicación y de la responsabilidad para definir claras políticas que sean superadoras del funcionamiento ilegal de estructuras del estado que están para preservar la seguridad y la soberanía", profundizó la ex Intendente de Paraná. Además, recordó que la Ley de Inteligencia "fue modificada sustancialmente en el 2015, por iniciativa de Cristina kirchner, donde se incorporaron, como condiciones del desarrollo de actividades de inteligencia, el respeto a las garantías individuales, a los Derechos Humanos y a todo convenio que la Argentina en esa materia firme con otros países".



Puntualizó que "el caso más emblemático de la persecución es Cristina Fernández de Kirchner, como síntesis colectiva de proyectos nacionales y populares y como la resistencia opositora más contundente a los cuatro años de ajuste, hambre y endeudamiento del macrismo".



"Nunca más la inteligencia y el oscurantismo como prácticas políticas de persecución y amedrentamiento a opositores, propios y extraños", afirmó la diputada. "Ese es el desafío que vamos a construir", finalizó.