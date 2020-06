Repercusiones sobre proyecto de emergencia solidaria: adhesiones y reservas

Francolini: "Es una ley justa que demanda un esfuerzo mayor de los sectores que pueden hacerlo"

Cusinato: "Hay que salir de esto con un gran acuerdo que cuente con la participación de todos los sectores"

Marcelo Pagani: "Rechazamos los artículos 4, 5 y 6" del proyecto de ley

A raíz de "la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social", el Poder Ejecutivo propone a la Legislatura una serie de medidas "con criterios de progresividad y solidaridad", indican desde el gobierno entrerriano.Señalaron que "el objetivo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia".La iniciativa, que ingresa por la Cámara de Diputados, declara "el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año", y se aplicará "al Ejecutivo, entes descentralizados y poderes Legislativo y Judicial".Desde el Ejecutivo argumentaron que "se procura un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva".que el gobernador Gustavo Bordet envió a la legislatura provincial señalando que es "una herramienta válida para seguir acompañando a los entrerrianos en un contexto de profunda crisis por la pandemia del coronavirus".aseveró en: "El coronavirus tiene un impacto en todo el mundo, todos los diferentes país enfrentan un desafío de mitigar el impacto del Covid 19 en sus sistemas de salud, en sus sistemas económicos, y en su entramados sociales, y Entre Ríos no es ajena a esa realidad. En este marco, Bordet tiene que definir una estrategia de gobierno que le permita hacer más con menos recursos, pero tiene que garantizar el cuidado de la salud, de toda la población y atender las demandas emergentes de los más vulnerables. En este escenario, la Ley de Emergencia Solidaria es una medida necesaria, oportuna y plenamente justificada. Es una ley justa que demanda un esfuerzo mayor de los sectores que pueden hacer ese esfuerzo, o sea de los sectores de los que más ganan. Después, podemos discutir algunos puntos, pero hay que tomar decisiones excepcionales y se tiene que adoptar en un marco de emergencia y sin margen de error".Este proyecto de ley "demuestra que el Gobernador actúa con una responsabilidad con criterio de solidaridad, con justicia y con las prioridades en orden. Es lógico que no podemos dejar conforme a todos, pero si tenemos que ver que alguien tiene que ser solidario, en justamente quiénes más ganas o más tiene en este momento. Aparte, esta ley tiene un vencimiento: es por un año, o a lo sumo, por seis meses más", entendió el jefe comunal de Concordia.El artículo 2 establece que esta norma será "de orden público", por lo que los municipios tiene que adherir. "Estuvimos viendo que de los 1747 empleados que tiene la planta permanente del municipio de Concordia, estarían unos 475 entre empleados y funcionarios", apuntó., expresó que "hay que analizar el contexto en el que se da este debate. Nosotros desde el primer día en la primera reunión con el gobernador insistíamos en que los números no cerraban para la provincia y que se hacía necesario buscar un mecanismo para ir discutiendo y debatiendo de qué manera se resolvía el tremendo déficit que tiene en sus cuentas públicas la provincia. Este problema viene de arrastre de hace muchos años"."Había que analizar si había que aumentar la edad jubilatoria, ver qué se hace con las jubilaciones de privilegio de diputados, gobernadores, vicegobernadores, con el gasto del estado, con los gastos de la política. Era la voluntad de quienes represento, de Cambiemos. Esto no se dio, vino la pandemia", dijo.En ese sentido, manifestó que "el viernes nos dijeron que enviarían una ley de emergencia con la voluntad de tratarla el martes. Es una ley exprés, sin ningún tipo de debate ni discusión. Es una ley de ajuste. Esto es un parche. Hay que salir de esto con un gran acuerdo que cuente con la participación de todos los sectores"."Con esta ley de emergencia no se resuelve absolutamente nada. Es un paliativo. Lo que los entrerrianos necesitan es un fuerte debate de qué hacer con los déficits que tiene la provincia. Esto no es un aporte solidario, es un ajuste", remarcó y agregó: "rechazamos la metodología de impulsar un proyecto sin ningún tipo de discusión y que tira la posibilidad de diálogo de todos los sectores".Fue una reunión larguísima, con amplio debate, como tenemos costumbre hacer en nuestra organización y la definición más contundente es el rotundo rechazo a los artículos 4, 5 y 6 de la ley de Emergencia que envió el gobierno de la provincia a la Cámara de Diputados. Nos paramos entendiendo que no hay forma de que pretendan que los trabajadores seamos los que sostengamos este contexto de crisis. Estamos convencidos que necesitamos un estado con recursos, porque creemos en que el Estado con recursos garantiza la salud pública, la ley de educación pública, pero también entendemos que esos recursos no pueden salir de los trabajadores", indicó en Quién Dice Qué, elDe la misma manera, dijo: "Pongamos un ejemplo, cuando sumamos los aportes que haríamos si este proyecto fuera aprobado, será de 1.400 millones de pesos. Productores de más de 1000 hectáreas, aportarían 166 millones, un poquito más del 10 % de loq eu aportaríamos el conjunto de los trabajadores. Creo que estos números grafican claramente la característica de esta ley, que tiene una parte que sí entendemos que es el camino, los artículos 7, 8 y 9, gravar a los sectores que antes de la pandemia, durante y después de la misma, les va siempre bien, como al sistema financiero".Para el dirigente de Agmer, "Entendemos además que el tema de la Caja de Jubilaciones, merece un debate más profundo que un proyecto de ley que se envía a la Legislatura para aprobarse en tres días, que tiene diez artículos pero que viene a modificar sustancialmente muchas cuestiones dentro de la provincia y afectar muchos derechos. No puede ser que no se den los tiempos para los debates que corresponden, en cada bloque, en cada comisión, y consultando con todos los sectores".Entre las medidas que llevarán adelante desde el gremio, resueltas tras un plenario de Secretarios Generales, se realizará un apagón/desconexión virtual en el sistema educativo para los días 1, 2 y 3 de julio. Adelantaron que no regresarán a actividades presenciales en caso de aprobarse el proyecto de ley de emergencia.