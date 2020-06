Se reactivó el transporte interurbano: Frecuencias, recorridos y protocolos

Se retomó este jueves el servicio de transporte interurbano.registró la llegada de los primeros colectivos a la Terminal de ómnibus de Paraná después de casi tres meses de parate en la actividad."El personal está controlando el pasaje y que los horarios estén bien coordinados", aseguró ael secretario provincial de Transporte, Néstor Landra."Se controlan nombres de los pasajeros y se les toma la temperatura, que exhiban el permiso correspondiente, y en la Terminal solo debe circular el pasajero que desciende de los micros que lleguen", remarcó el funcionario al dar cuenta del operativo del que participaban personal municipal de Salud, Tránsito y Policía de Entre Ríos."Entre las 7 y las 9 llegarán 12 micros, lo que serían unas 200 personas", comunicó Landra al destacar que "viajan entre 8 a 10 pasajeros, es decir, menos del 50% de la capacidad de cada unidad".Al subrayar que "para localidades de Paraná Campaña, las empresas pidieron algunos días para comenzar", el secretario de Transporte recordó que "en los departamentos Gualeguaychú, Colón y Uruguay no se comienza con el servicio"."Consensuamos distintas líneas de diferentes lugares, y el servicio será de lunes a viernes", comentó y de acuerdo a lo que explicó: "El de este jueves y viernes será un servicio experimental, lo que no significa que sea improvisado"."El martes analizaremos la reactivación que inicia hoy", indicó Landra. Según valoró, "las empresas capacitaron a los choferes, los que viajan con barbijos y máscaras, y al comenzar y finalizar el recorrido se higieniza la unidad".El presente protocolo tiene carácter dinámico en función a su predisposición a adaptarse a las diversas situaciones que se establezcan en el marco de la emergencia sanitaria y de acuerdo al estado epidemiológico.El presente protocolo será de aplicación obligatoria para los operadores de transporte automotor de pasajeros y de carga de jurisdicción provincial, invitando a su observancia por parte de usuarios, municipios y concesionarios de las terminales de ómnibus.Las Operadoras de Transporte deberán capacitar a su personal respecto de lo consignado en el presente protocolo como así también de las normas que dicte el Gobierno Nacional o la Provincia de Entre Río a través del Comité de Organización de Emergencias de Salud (COES), la Secretaría de Transporte y demás organismos.Las Operadoras de Transporte y las Concesionarias de las Terminales deberán reportar a la Secretaría de Transporte o al Comité de Organización de Emergencias de Salud (COES), las novedades que se presenten en relación a la epidemia de Corona Virus y las disposiciones de este protocolo.Será responsabilidad de las Operadoras de Transporte, disponer de todas las herramientas tecnológicas e informáticas a su alcance, a fin de asegurar la difusión y conocimiento del público y pasajeros, acerca de las medidas de prevención que dispone este Protocolo o que ordene el COES, o que suministre el Ministerio de Salud.Las Operadoras alcanzadas por el presente protocolo y que cuenten con sistemas de video, deberán transmitir las comunicaciones que les proporcione la CNRT, el COES, o el Ministerio de Salud, como mínimo, al inicio del viaje y al finalizar el mismoAsimismo, deberán proceder a ubicar cartelería de difusión de información la que estará ubicada en lugares visibles y con lenguaje sencillo.La cartelería deberá encontrarse fijada, al menos en:a. los lugares de esparcimiento y descanso;b. los puntos de ingreso/egreso de las terminales y estacionesc. los locales de venta de bienes o servicios;d. las escaleras de ascenso o descenso;e. las oficinas de atención al público y propias de la gestión administrativa;f. los vehículos de corta, media y larga distancia;g. el ingreso a los sanitarios y dentro de ellos;-Durante la emergencia sanitaria se reserva el uso del transporte público de pasajeros a las personas autorizadas para desplazarse en cumplimiento de las actividades contempladas y habilitadas por las disposiciones del Estado Nacional (art. 6° del Decreto N° 297/20 y Decisiones Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 468/20, 490/20, 524/20, 703/20 y las que se agreguen desde la entrada en vigencia del presente protocolo).-Se establece el uso obligatorio de tapa boca, nariz y mentón durante el trayecto del servicio para todos los usuarios y pasajeros. Quienes no dispongan de tal elemento no podrán hacer uso de los servicios.-Se recomienda a los pasajeros el no uso del transporte público si se encuentran con síntomas de enfermedades respiratorias o síntomas compatibles con los producidos por coronavirus (fiebre, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar). Evitar el transporte público en horas pico. Al toser o estornudar cubrirse la boca con un pañuelo descartable o con el codo flexionado. Lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel o alcohol fraccionado al 70%. En caso de haber viajado a países o provincias con circulación viral, o haber tomado contacto con un caso sospechoso o confirmado de coronavirus, deberán comunicarse inmediatamente con el centro asistencial más cercano.Sin perjuicio de las normas que los Municipios, Operadores y Concesionarias determinen en el marco de la emergencia y acciones de prevención con relación al denominado COVID-19, se deberá dar cumplimiento como mínimo, con las siguientes instrucciones y de acuerdo a las diferentes situaciones en el desarrollo del servicio de transporte.Se recomienda mantener los niveles de servicio procurando que no exista aglomeración de pasajeros manteniendo la distancia social sugerida.Precauciones para el personal de conducción-Las Operadoras seleccionarán al personal de conducción y al resto del personal, de acuerdo a un orden de prioridad según los parámetros de riesgo, conforme lo determina el Ministerio de Salud.-En los servicios correspondientes y cuando el diseño de la unidad lo permita, se les instalará una señal de separación entre el chofer y el pasaje a 1.5mts del habitáculo del conductor y se deberán anular los dos primeros asientos detrás del conductor cuando estos miren hacia el conductor. Los asientos posteriores a estos deberán ser designados para personas con discapacidad.-Fijar cartelería en los vehículos en los que se establezca que el pasajero deberá respetar un límite de acercamiento al personal de conducción no inferior a un 1,5 mts.-Los choferes deberán contar con los insumos de protección básicos conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud.-En las terminales, los choferes deberán realizar su descanso manteniendo la distancia de seguridad entre sus compañeros.-En forma previa a la toma de cada servicio y a su finalización como mínimo, el interior del vehículo, deberá ser desinfectado mediante un pulverizador rociador con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina u otro desinfectante aprobado según indicaciones del Ministerio de Salud, prestando especial atención a los apoya-cabezas, dorso de respaldo, barandas, pasamanos, apoya-brazos y todos los elementos que utilizan habitualmente para sujetarse los pasajeros-Deberán instarse los modos de comunicación de manera que la espera del transporte, en las respectivas paradas, durante el ascenso, descenso y dentro de los vehículos en la medida de lo posible, los pasajeros mantengan una distancia prudencial entre ellos.Viaje-El Vehículo deberá circular durante todo el viaje en forma ventilada y en lo posible con ventanillas abiertas.Precauciones para el personal de conducción y empleados en general-Se requerirá para choferes el uso de barbijos y máscaras transparentes. El uso de guantes desechables no es obligatorio, pero en caso de su utilización, los mismos se deberán recambiar al inicio de cada traslado.-Las Operadoras seleccionarán al personal de conducción, y al resto del personal administrativo y de atención en ventanillas de expendio de pasajes, de acuerdo a un orden de prioridad según los parámetros de riesgo, conforme lo determina el Ministerio de Salud.-Queda prohibido compartir utensilios personales entre chofer, acompañante y pasajeros (por ejemplo, mate, cubiertos, tapaboca y otros elementos de protección personal, etc.).-Los choferes deberán contar con los insumos de protección básicos conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud y el COES.Se habilitan servicios que hagan al movimiento de pasajeros dentro de los departamentos de la provincia y de conexión más asidua entre los mismos (interdepartamentales) exclusivamente para las personas autorizadas para desplazarse en cumplimiento de las actividades contempladas y habilitadas por las disposiciones del Estado Nacional.Se autorizan las frecuencias principales, asegurando a los usuarios, la disponibilidad de todas las líneas o rutas. En carácter previo, las empresas deberán informar a la Secretaría de Transporte los horarios de los servicios que dispondrán en el marco de la emergencia sanitaria.Los operadores deberán establecer un procedimiento de venta de pasajes procurando que no exista aglomeración de pasajeros, manteniendo la distancia social sugerida por el Ministerio de Salud. Podrán viajar juntos aquéllas personas que lo hagan con menores o como acompañante de una persona con discapacidad. Se recomienda disponer butacas de manera alternada para la ocupación de la capacidad del vehículo, cualquiera sea su característica, de modo que la ocupación del transporte no exceda el cincuenta por ciento (50%) de su capacidad.-Al momento de vender un pasaje se solicitará además de los datos ya exigidos por la normativa vigente, el permiso de circulación y/o la habilitación de su oficio el número de teléfono donde se pueda localizar al pasajero.-Los operadores de transporte de pasajeros que presten servicio dentro de la jurisdicción provincial, deberán llevar una detallada registración de los datos personales de pasajeros, estableciendo lugar de procedencia, destino, arribo y asiento o butaca que ocupen dentro de la unidad. Dicha acción se deberá llevar a cabo en los puestos de terminales y en los formatos a través de venta por medios electrónicos. En caso de ascenso en ruta, serán los choferes o acompañantes los encargados de registrar los datos detallados anteriormente, debiendo cumplir además con el control del permiso de circulación al efecto.-En forma previa a la toma de cada servicio y a su finalización, el interior del vehículo, deberá ser desinfectado mediante un rociador con una solución desinfectante a base de alcohol, lavandina u otro desinfectante aprobado según indicaciones del Ministerio de Salud o el COES, prestando especial atención en sanitarios, apoya-cabezas, dorso de respaldo, barandas, pasamanos y apoya-brazos y todos los elementos que utilizan habitualmente para sujetarse los pasajeros.-Las acciones de limpieza deberán seguir el instructivo especificado en el presente protocolo.-El ascenso y descenso de pasajeros se dispondrá solo en los puestos terminales a los efectos de facilitar el control de bioseguridad por parte de las autoridades municipales, restringiendo (o inhabilitando según sea el caso) paradas previas dentro del ejido de las ciudades. Dicha medida quedará sujeta a confirmación por cada Municipio.-El ascenso y descenso de los pasajeros debe realizarse manteniendo la distancia de seguridad.-Igual criterio deberá aplicarse para retirar las valijas de las bauleras.-Todos los operadores de transporte de pasajeros que presten servicio dentro de la jurisdicción provincial, deberán brindar la posibilidad de reprogramación de pasajes contratados o en su defecto, el reintegro del ciento por ciento (100%) del valor del pasaje a las personas de alto riesgo (mayores de 65 años, pacientes con patologías de base, tales como hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, inmunodeprimidos, patología cardiovascular) que previamente a la emergencia sanitaria hayan contratado servicios.Precauciones para el personal de conducción-Las Transportistas de carga seleccionarán al personal de conducción y al resto del personal, de acuerdo a un orden de prioridad según los parámetros de riesgo, conforme lo determina el Ministerio de Salud.-Antes de tomar servicio, los choferes no deberán presentar ningún síntoma de la enfermedad, conforme lo determina el Ministerio de Salud.-Los choferes deberán contar con los insumos de protección básicos conforme a las recomendaciones del Ministerio de Salud y el COES.-Queda prohibido compartir utensilios personales entre chofer y acompañante (por ejemplo, mate, cubiertos, tapaboca y otros elementos de protección personal, etc.)}-Los vehículos deberán ser higienizados mediante un rociador con una sustancia desinfectante a base de alcohol, lavandina u otro desinfectante aprobado por el Ministerio de Salud o el COES.-El personal de conducción deberá extremar las medidas de higiene y seguridad ante cada parada que deba efectuarLos Concesionarios de las terminales de ómnibus, o las autoridades locales de quienes directamente dependan las terminales de ómnibus, deberán dar cumplimiento en el ámbito de sus instalaciones, a todas las medidas de seguridad e higiene que propendan a resguardar a los usuarios del contagio del virus-Mantener los ambientes ventilados.-Deberá aumentar la frecuencia de limpieza de los lugares públicos de la terminal, la cual deberá ser efectuada varias veces al día con productos desinfectantes; asimismo procurará aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección de baños públicos.-Deberá elaborar en forma inmediata un protocolo que obligue a los arrendatarios o concesionarios de servicios de la terminal a efectuar las limpiezas periódicas, en frecuencias reiteradas en el día, de los locales y los bienes objeto de los alquileres y concesiones, efectuándose especial atención en relación a los utensilios de cocina y servicio de mesas de los bares y restaurantes que operan en las terminales.-Las Concesionarias deberán arbitrar las medidas tendientes a impedir la aglomeración de personas, disponiendo a través de los medios de difusión correspondientes que los pasajeros que no necesiten asistencia y que se encuentren en compañía de familiares, amigos u otros, se les recomiende retirarse de la terminal y que las personas mantengan entre sí distancias prudenciales.-Prohibir el acceso a plataforma de personas que no harán uso del servicio de transporte.Proceder según los puntos:-1 LAVADO INTERIOR DE UNIDADES-2 LAVADO EXTERIOR DE UNIDADES-1 LAVADO INTERIOR DE UNIDADES.-1.1 Retiro de mantas y servicio de abordo: (El servicio de manta queda suspendido como medida preventiva).Los vidrios deben ser rociados con una preparación de hipoclorito de sodio al 1% o utilizando una fórmula de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor, luego dejar actuar hasta que evapore. Luego, se recomienda repasar con un trapo a fin de evitar manchas.Este proceso varía según el tipo de carrocería, por ello se describirá en términos generales: Todo accesorio de servicio deberá ser rociado con una preparación de hipoclorito de sodio al 1% o utilizando una fórmula de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor, luego dejar actuar hasta que evapore. Deben quitarse las cafeteras para su vaciado y enjuagado. A continuación deberá limpiarse el mueble donde se aloja la cafetera y el dispenser de agua utilizando los productos antes mencionados y debe limpiarse la rejilla anti-derrame. Una vez finalizadas las acciones de limpieza, se deben volver a colocar la cafetera en su correspondiente lugar.Si la unidad posee cesto de basura, se debe retirar la bolsa ante cada recambio de pasajeros y se debe reponer con una nueva bolsa.Los paños deberán removerse y enjuagarse con agua en una canilla convencional.Una vez retirados los paños y enjuagados, se deben rociar con una preparación de hipoclorito de sodio al 1% o utilizando una fórmula de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor. Si los paños presentan deterioro considerable, se debe dar aviso para su reemplazo.Deben ser rociados con una preparación de hipoclorito de sodio al 1% o utilizando una fórmula de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor todos los plásticos, apoyas brazos, respaldares de asientos, dorso de los mismos, barandas, porta paquetes y cortinas, luego dejar actuar los químicos hasta que se evaporen.Retirar todas las bolsas de residuos de los cestos de basura. Limpiar los porta paquetes con un cepillo y de ser necesario, se deberá pasar aspiradora.Barrer el piso pasando por todos los rincones y en la parte inferior de los asientos. Una vez finalizada dicha tarea, se deberán limpiar los zócalos y plásticos (laterales de butacas, techos vinílicos, etc.) con un trapo rejilla impregnado con una formular de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor.Por último, trapear el piso con un escurridor y trapo de piso con el mismo producto. El trapo no debe estar muy mojado ya que al secarse deja manchas en el piso. Con solo humedecerlo es suficiente.Es recomendable realizar esta última tarea una vez finalizadas las anteriores para evitar dejar marcas en el piso.El habitáculo del baño debe ser rociado con una preparación de hipoclorito de sodio al 1% o utilizando una fórmula de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor, luego dejar actuar hasta que el químico se evapore y proseguir con la limpieza, repasando toda la cabina del baño con trapo rejilla y trapo de piso con los mismos productos indicados anteriormente.Se deben limpiar las hebillas con una preparación de hipoclorito de sodio al 1% o utilizando una fórmula de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor., utilizando una fórmula de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor las zonas de mayor contacto: pasamanos, apoya brazos, respaldares, dorso de los mismos, picaporte de baño, dispenser, etc.2.1.- Toda la carrocería debe ser rociada utilizando una fórmula de amonio cuaternario al porcentaje indicado por el proveedor al egreso y al ingreso del depósito de coches. Se debe incluir el aplicado dentro de la bodega. Luego con estropajo o trapo rejilla aplicar el producto en los lugares de mayor contacto, como ser, picaportes, llave corta corriente, pasamanos externos, etc.Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas.Se deben asegurar insumos básicos como jabón (el cual puede ser líquido o no), y toallas descartables tipo rolly sec (rollo de cocina).Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos el lavado de manos debe durar al menos 40?60 segundos.El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la siguiente ilustración:El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la higiene de manos. Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado. Recomendable para cuando uno no dispone de agua y jabón para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos con soluciones a base de alcohol debe durar 20 ? 30 segundos.La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos indicados en la siguiente ilustración:Toda la información se encuentra disponible en: www.argentina.gob.ar/salud