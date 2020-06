Bordet formalizó a Nación pedido por reuniones familiares y deporte individual

En el marco de la apertura gradual de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el mandatario entrerriano se dirigió al funcionario nacional en su carácter de coordinador de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la prevención de eventos de salud pública de importancia internacional a los efectos de solicitar disponer a la provincia de Entre Ríos como excepción a las prohibiciones contenidas en el artículo 10 del DNU Nº 459/20, que fuera prorrogado por el DNU Nº 493/ 20 las actividades que se detallan.



Deportivas: tenis; paddle; pelota a paleta; bádminton; golf; footgols; equitación; tiro deportivo y tiro con arco. En tanto, los deportes acuáticos (sólo individuales), canotaje; remo; vela, (kitersuf- windsurf- optimist); SUP (stand up paddle); natación aguas abiertas (sólo práctica en Río para entrenamientos); pesca deportiva (sólo de costa en esta etapa).



Se destaca que desde la Secretaría de Deportes de la provincia, se elaboró un plan progresivo de habilitación de actividades deportivas dividido por etapas dispuesto En primer término la autorización de actividades individuales tales como caminata, trote, ciclismo.



En esta oportunidad se pretende implementar la segunda etapa de dicho plan comprensiva de prácticas deportivas que no implican contacto físico e individuales o con un número reducido de participante máximo cuatro que se desarrollen al aire libre o en establecimientos privados de espacios abiertos estando prohibido la utilización de espacios comunes las competencias entrenamientos o reuniones grupales incluyendo la concurrencia de grupos de espectadores. Reuniones familiares Las mismas podrán realizarse hasta un máximo de 10 personas siempre que estás residan en el mismo centro urbano poblacional. Sólo se podrá llevar a cabo los días viernes, sábados, domingos y feriados debiendo los municipios comunas de terminar en el ámbito de su jurisdicción los horarios en que dichos encuentros se deberán concretar las solicitudes de la presente tiene un fundamento en la situación epidemiológica favorable actual de la provincia luego de ser evaluadas y aprobadas por nuestra máxima autoridad sanitaria jurisdiccional Coes Comité de Organización de Emergencia de Salud.