Bordet y Fernández firmaron acuerdo para construir viviendas y generar empleo

El gobernador Gustavo Bordet firmó junto al presidente Alberto Fernández el acuerdo de adhesión al programa federal Argentina Construye. El objetivo es realizar obras de infraestructura sanitaria, de equipamiento y viviendas en el marco de la emergencia por el Coronavirus que permitirá continuar reactivando la obra pública y dinamizar la economía.Además convocó a los intendentes a "encontrar una síntesis de trabajo que nos permita superar una emergencia que es inédita, que nunca nos tocó antes, y que no nos imaginábamos que íbamos a vivir". "La única forma de salir es con el trabajo mancomunado de todos", aseveró.De la firma de los acuerdos participaron el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y los gobernadores de Buenos aires, Axel Kicillof, y de Santa Fe, Omar Perotti."Tomando en cuenta los números nacionales y llevándolos a la realidad de nuestra provincia estimamos que con el Plan funcionando a pleno tenemos que hablar de entre 30.000 y 35.000 personas ocupadas en el sector de construcción", explicó Bordet luego del encuentro que se desarrolló en Casa Rosada."Es una cifra muy importante teniendo en cuenta que hay mucha gente que hoy no está trabajando y que hay muchas obras que están terminando", acotó, y sostuvo que "por eso es necesario tener un impulso como este que permita continuar con la construcción de viviendas, núcleos habitacionales y refacciones, con el doble objetivo de solucionar un problema de hábitat de muchas familias, igualar, incluir y, por otro lado, sostener el empleo en la construcción", subrayó el mandatario.En esa línea, Bordet sostuvo que la firma llevada a cabo hoy junto al presidente, la ministra y sus pares de Santa Fe y Buenos Aires, "tiene que ver con la presentación de proyectos que cada provincia viene realizando e irá haciendo", y puso de relieve "la articulación que haremos con los intendentes de cada municipio, que son quienes conocen perfectamente las necesidades de cada comunidad".Para el mandatario provincial, Argentina Construye "nos permite tener certidumbre" en un contexto como lo es la emergencia. "Esto es lo que lleva tranquilidad a muchos trabajadores y a muchas familias", apuntó.También señaló que "la obra pública está muy activa en Entre Ríos, y no sólo con viviendas", y resaltó las obras que desde la provincia se están articulando con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis a través del programa Argentina Hace, "que se está desarrollando en todos los municipios con obras que son muy importantes por su envergadura, y otras que son quizás pequeñas, pero que para muchos municipios y comunas, resultan importantísimas para mejorar la calidad de vida de la gente".Además, recordó que desde el gobierno de Entre Ríos "estamos trabajando con distintas áreas" de Nación, y sostuvo que "este convenio para la construcción de viviendas viene a reforzar todo lo que venimos desarrollando en agua potable, saneamiento ambiental y en obra pública urbana".Asimismo, Bordet recordó que el programa Argentina Construye "se inscribe en el cumplimiento de las necesidades que tenemos en la etapa que estamos atravesando para poner en marcha la economía de nuestra provincia. De hecho, la construcción es una gran dinamizadora de la mano de obra en toda la provincia, y es fundamental para poder llevar adelante soluciones que se están necesitando de manera urgente".Argentina Construye, a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, es un programa federal de inversión pública que lleva adelante el Estado nacional y que generará más de 750 mil puestos de trabajo con una inversión de casi 29.000 millones de pesos.Las obras serán articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y con organizaciones de la comunidad, y se prevé que este año permitan construir 5.500 viviendas, refaccionar 42.900 unidades habitacionales, además de la entrega de 204 mil microcréditos para la compra de materiales, y la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios en todo el país.El plan también proyecta la generación de dos mil lotes urbanos con servicios disponibles para la construcción, la dotación de equipamiento comunitario para la atención de la emergencia sanitaria y el otorgamiento de créditos hipotecarios para las diferentes líneas del programa.Argentina Construye incluye, además, una línea de mejoras en organizaciones comunitarias que subsidiará la adquisición de materiales de construcción y equipamiento para realizar arreglos en edificios o locales de organizaciones no gubernamentales que hagan tareas de asistencia barrial y comunitaria en todo el país.En tanto, habrá líneas destinadas a la entrega de créditos para la ampliación o refacción de viviendas existentes que se encuentren en condiciones habitacionales deficitarias y de hacinamiento, o para la realización de trabajos de aislamiento, terminación de núcleos húmedos, pisos, carpinterías, instalaciones de gas, sanitarias y eléctricas.Del mismo modo se implementará una línea de mejoramiento de gas que buscará fomentar la mejora en las condiciones económicas y de salud de los hogares proveyendo la instalación domiciliaria de gas de red y otra de créditos para la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados.