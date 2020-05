Blanca Osuna condenó "el accionar ilegal de la ex SIDE, convalidado por Macri"

Política Diputados del Frente Creer se solidarizaron con ex legisladora Leticia Angerosa

La Diputada Blanca Osuna integrante de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia viajó a la ciudad de Buenos Aires para asistira la convocatoria a reunión plenaria de la misma realizada por su Presidente, el Diputado Leopoldo Moreau. Como se sabe dicha Comisión se reúne en forma reservada y no pública tal como lo establece la ley 25520."Condeno absolutamente el accionar ilegal de la ex SIDE que fue convalidado en el gobierno de Macri y que se caracterizó por el descontrol, el espionaje político, las extorsiones, sumado a escuchas a favor de los negocios privados de personajes del círculo afín al gobierno", resaltó la legisladora entrerriana."La ilegalidad de la actuación del organismo de inteligencia nacional, mientras estuvo en manos de Arribas y Macri, es de un nivel de gravedad institucional que nos moviliza a actuar con urgencia, ya que este funcionamiento afecta la democracia", consideró la diputada y agregó que "del mismo modo, seguiremos con expectativa el proceso que se abre con la denuncia efectuada por la interventora de la AFI, Cristina Camaño"."En ese marco es condenable la postura de diputados de Juntos por el Cambio que se negaron a avanzar en la modificación de procedimientos vinculados a las actividades de inteligencia tal como sucedió ayer en la Comisión de Tramite de DNU, negándose a restituir a la Procuración, la injerencia sobre escuchas", remarcó la diputada entrerriana."Por mi parte, me solidarizo con las y los militantes populares, víctimas de este infame accionar, y como miembro integrante de la Comisión de Inteligencia, aportaré a la reformulación integral del sistema argentino de inteligencia, desde una visión estratégica y a la nueva legislación que en una nueva etapa la respalde", concluyó.