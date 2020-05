Comisiones de Legislación General y Salud Pública analizaron varios proyectos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este martes se concretaron reuniones virtuales de las Comisiones de Legislación General y Salud Pública, y un encuentro en conjunto entre ambas. De manera semipresencial, se abordaron proyectos referidos a la búsqueda de personas desaparecidas, la donación de órganos y/o tejidos y la adhesión a la Ley Justina, y se analizaron acciones de prevención sobre el Aedes aegypti. De las mesas participó el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, como autor de tres de los proyectos tratados.



Durante la mañana de este martes se llevaron adelante las reuniones de las Comisiones de Legislación General, presidida por la diputada Carina Ramos, y de Salud Pública, presidida por Jorge Cáceres. Con la participación virtual de los diputados que integran ambas mesas, y el acompañamiento del presidente de la Cámara Baja, Angel Giano, las comisiones dieron tratamiento a distintos proyectos con relevancia provincial sobre la búsqueda de personas en general, un protocolo de búsqueda basado en la perspectiva de género, así como proyectos sobre la donación de órganos y/o tejidos y la adhesión a la Ley Nacional N° 27.447 -conocida como Ley Justina- y la aprobación de un plan rector de lucha contra el mosquito Aedes aegypti para la prevención de dengue, zika y chikungunya.



En primer turno, la mesa de Legislación General trabajó sobre un proyecto de ley (Expediente 22648) -autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, en su mandato como senador provincial- que cuenta con media sanción en la Cámara Alta de la provincia.



A través del mismo se plantea la creación de un sistema público de recepción de denuncias y búsqueda de personas desaparecidas en el ámbito de la provincia. Dicho sistema actuaría bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, y como funciones tendría las de recolectar, organizar y entrecruzar la información obtenida en el territorio de la Provincia, creando una base de datos sobre las personas desaparecidas.



Giano afirmó que "en 2017, tras la desaparición de un empresario en Gualeguay, en el Senado nos preguntamos qué se hace cuando desaparece una persona en Entre Ríos, en términos generales. El proyecto formula un concepto de desaparición y de persona desaparecida, crea un Registro de Personas Desaparecidas y determina qué organismos deben garantizar su cumplimiento". Además, el autor del proyecto contó que "se establece la obligatoriedad de difundir la fotografía de la persona desaparecida a través de todos los medios existentes del Estado".



Por su parte la diputada Paola Rubattino acotó que el proyecto de su autoría (Expediente 24089) se refiere en particular a aquellos casos de búsqueda de mujeres, basados en una perspectiva de género. Se trata de la creación de un protocolo de pautas mínimas en relación a la búsqueda de personas desaparecidas en un contexto de violencia de género. El mismo se enmarca en la necesidad de dar medidas de prevención, de investigación y hallazgo de personas víctimas de violencia de género, enfocando la problemática particular que la materia tiene.



En ese sentido, Rubattino manifestó que "ante la desaparición por violencia de género, no necesitamos generalidades sino precisiones". "Necesitamos garantizar una vigilancia epidemiológica, y hacer visible las distintas situaciones por las cuales las mujeres vamos perdiendo la posibilidad de que se nos mire y se nos priorice", señaló por lo cual enfatizó sobre la importancia de sostener un protocolo de búsqueda que tenga perspectiva de género.



Y añadió: "En la desaparición física de las mujeres necesitamos precisiones, lo mínimo para articular la búsqueda, y luego ampliarla" sostuvo la legisladora quien remarcó la necesidad de llegar a un consenso entre los distintos poderes del Estado y generar la interacción con otros organismos para poder cruzar datos en función a si hubo denuncias previas por violencia de género.



"Mirar las situaciones desde una perspectiva de género, nos permite ordenar y pensar para modificar las bases de la desigualdad y del patriarcado".



La diputada Gracia Jaroslavsky reafirmó la necesidad de abordar específicamente la desaparición en contextos de violencia de género y la diputada Mariana Farfán agregó que "como cada 36 horas ocurre un femicidio, toda herramienta legislativa que pueda ayudar debe ser prioridad".



Los legisladores, que participaron del encuentro de forma remota, coincidieron en agregar sus aportes a ambos proyectos a través de la plataforma virtual para continuar con sus tratamientos en las próximas reuniones.



En la reunión estuvieron presentes las diputadas Carina Ramos, Ayelén Acosta, Mariana Farfán, Gracia Jaroslavsky, Paola Rubattino y Lucía Varisco, y los diputados José Cáceres, Sergio Castrillón, Juan Pablo Cosso, Diego Lara, Nicolás Mattiauda y Julio Solanas.



Licencia por donación de órganos y tejidos



En la segunda reunión de Comisión, las mesas de Legislación General y Salud Pública, abordaron un proyecto de ley (Expediente 23429) -autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano en su mandato como senador provincial, cuya coautoría es de la senadora Nancy Miranda- por el cual "se crea una licencia especial, por un plazo de 30 días, para empleadas y empleados públicos que donen órganos, tejidos o células, incluyendo a la Administración Pública provincial, organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, como así también de los municipios que adhieran", según explicó el autor del mismo.



El proyecto fue aprobado con el dictamen de ambas Comisiones, con la aclaración de Ayelén Acosta de que la licencia se extienda por un plazo de 30 días corridos.



También la Comisión de Salud aprobó el proyecto de ley (Expediente 23071) que adhiere a la Adherir a la Ley Nacional 27.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, también conocida como "Ley Justina" debido al caso que promovió la sanción de la ley.



El proyecto, vinculado con el que se trató en la reunión conjunta con Legislación General, "marcó un antes y un después, ya que ahora todos son donantes de órganos, tejidos y células a menos que cada uno decida lo contrario", dijo Jorge Cáceres, quien preside la Comisión.



Por último, también se abordó un proyecto de ley (Expediente 24122) -autoría de la diputada Carina Ramos con la coautoría del diputado Jorge Cáceres- por medio del cual se solicita la aprobación del plan rector de lucha contra el mosquito Aedes aegypti para la prevención de dengue, zika y chikungunya, y se promueve la estrategia de gestión integrada, objetivos sanitarios y acciones para reducir la morbilidad, mortalidad, carga social y económica generada por los brotes y las epidemias de las enfermedades transmitidas por el mosquito.



Para dicho tratamiento, fueron convocadas Vanesa Zehnder, subsecretaria de Ambiente y Acción Climática de Paraná, y Silvina Saavedra, epidemióloga e integrante de la subsecretaría.



"Estamos llegando a los 600 casos de dengue en toda la provincia. No hay cura, solo medidas preventivas. Este proyecto es un puntapié para darle fuerza al tratamiento de la problemática", afirmó Cáceres. Así también, destacó el avance de los contagios en la región en tiempos en que la prioridad es combatir el COVID-19.



"El dengue ha avanzado en los últimos años al centro de las ciudades, y el mosquito está resistiendo al frío. La solución no es la fumigación, sino el trabajo de prevención entre cada vecino evitando que se formen criaderos en recipientes hogareños", explicó Zehnder. "El protocolo debe brindar herramientas a los municipios para accionar ante la enfermedad bajo un mismo tratamiento", afirmó Saavedra.



En el debate, se destacó la necesidad de que los municipios reciban los fondos, ya que son quienes deben afrontar día a día los casos y las medidas de prevención. En igual sentido se señaló que la legislatura, a través del proyecto, debe canalizar fondos tanto públicos como privados disponibles para combatir el dengue, y coordinar con otros organismos del Poder Ejecutivo para conocer el avance de las políticas de prevención y la aplicación que tendría la Ley.



En base a esto, para enriquecer el abordaje del proyecto, la Comisión acordó pautar una reunión con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y con el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, como así también consultar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).



Además, la diputada Jaroslavsky solicitó el tratamiento de un proyecto de resolución sobre petitorio para realizar test por COVID-19 en geriátricos públicos y privados. "Entramos en la parte más crítica de la pandemia y creo importante que tengamos recaudos especiales con los integrantes de los grupos de riesgo", dijo la legisladora.



De la reunión de la Comisión de Salud, presidida por el diputado Jorge Cáceres, participaron además las diputadas Ayelén Acosta, Sara Foletto, Gracia Jaroslavsky, Silvia Moreno, Carina Ramos y María del Carmen Toller, y el diputado Juan Navarro.