Poli en Tedeum: "Contarnos entre los países que cuidan la vida nos enorgullece"

A puertas cerradas, en la Catedral metropolitana, como nunca antes, sin público, de manera virtual, por las restricciones impuestas debido al aislamiento obligatorio por el coronavirus, esta mañana el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, encabezó el Tedeum por el 25 de Mayo, la tradicional celebración de la Iglesia católica por el aniversario de la Revolución. Allí destacó: "Todos sabemos que defender a la gente significa un descalabro económico. Sería triste que se optara por lo contrario".



En compañía del padre Alejandro Russo, de la rabina Silvina Chemen, de la pastora Wilma Rommel, del obispo ortodoxo Joseph Bosch, del sheij Abdel Nabi Alhifnawi y del presidente Alberto Fernández, que siguió la celebración religiosa desde la residencia de Olivos, también advirtió: "La globalización de la enfermedad, con sus cuotas de dolor y muerte, hoy nos hace caer en la cuenta de que la humanidad es una".



Asimismo el cardenal se refirió al brote como "un virus que hace saltar todo por el aire y nos devuelve la mirada a lo esencial" y pidió fijar el objetivo en cuidar a todos, "especialmente a los que corren más riesgo".



"Una mirada solidaria nos debe llevar a compartir con pueblos que tienen menos que nosotros", aseguró Poli y luego agradeció el trabajo de todos aquellos que salen de sus casas en medio de la pandemia para luchar, desde su lugar, contra la enfermedad. "Con sus silenciosos y cotidianos sacrificios son los que están escribiendo honrosas y conmovedoras páginas de la historia de la nación, son parte de una cruzada por la vida, valorados por los que estamos en casa y dependemos de ellos".



El cardenal de Buenos Aires, para homenajear a estos argentinos, sobre los cuales también dijo que muchas veces padecen indiferencia y discriminación, citó una parte de un discurso brindado en marzo por el papa Francisco y resaltó: "Bendijo al mundo y elevó una oración por estas personas, comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas ni en las grandes pasarelas pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia". Y enumeró a médicos, enfermeras, enfermeros, repositores de supermercados, transportistas, fuerzas de seguridad, cuidadoras, voluntarios y "tantos otros que comprendieron que nadie, nadie se salva solo".



Sobre esta actitud, a la que calificó de "valiente y sacrificada", dijo que le hace recordar a Manuel Belgrano, para quien la patria era "el sentimiento de libertad capaz de convertir en héroes a los ciudadanos más simples".



Poli también aseguró que en momentos de crisis como este "no debe haber espacio para especular ni acaparar con las necesidades del pueblo" y mostró su apoyo al Presidente al indicar que "los gobiernos que enfrentan así la crisis muestran la prioridad de sus decisiones, defender a la gente".



En una alusión a las críticas que recibió el Gobierno por el freno a la economía al decretar el aislamiento y las consecuencias que ello puede provocar, Poli aseguró: "Todos sabemos que defender a la gente significa un descalabro económico. Contarnos entre los que cuidamos la vida nos enorgullece porque corre peligro la vida de todos". "No perdamos la esperanza porque Dios nunca nos defrauda. Viva la patria", cerró el religioso.



La celebración del Tedeum -que significa en latín: "A ti, Dios"- se realiza todos los 25 de Mayo desde el primer gobierno patrio de 1810, en agradecimiento por el surgimiento del Estado argentino que proclamó su independencia formal en 1816. Habitualmente, al participar de la celebración, los mandatarios llegan caminando a la Catedral desde la Casa de Gobierno y, ya dentro del templo, se dirigen al mausoleo del Libertador General José de San Martín para rendir homenaje con la colocación de una ofrenda floral, de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam .



Todas estas prácticas quedaron suspendidas esta vez, la primera de la gestión de Fernández como presidente, por las restricciones impuestas a causa del brote de coronavirus.