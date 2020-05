Bordet: "Son tiempos de estar de acuerdo, de cuidarnos entre todos"

En conmemoración a la Revolución de Mayo, el gobernador Gustavo Bordet encabezó un acto patrio en plaza Mansilla, junto a gran parte de su gabinete. Se izó la bandera y la Banda de Música de la Policía tocó el Himno Nacional.Al respecto, Bordet expresó aque "fueron más los años de desacuerdos que de acuerdos en la historia. En estos tiempos de pandemia es tiempo de estar de acuerdo, de poder encontrar en una síntesis la confluencia que necesitan los ciudadanos. Quienes tenemos la responsabilidad de ejercer a cargos públicos debemos encontrar soluciones que hoy muchas familias argentinas están necesitando, desde el punto de vista de la salud, pero también en las dificultades que genera el aislamiento. Es nuestro debe restar presentes como el primer día"."Este 25 de mayo nos obliga e interpela a reflexionar que no son tiempos de desunión cuando hay una ciudadanía que está esperando de nosotros gestos que conduzcan a un proceso de solución de los problemas que la sociedad tiene. En ese camino estamos trabajando", comentó.Se refirió también a la extensión de la cuarentena y expresó que "en Entre Ríos está trabajando más de un 90% de la producción industrial y productiva. Un 75% del comercio y servicio también. Queremos en este tiempo y el que viene habilitar otras actividades, con mucha responsabilidad, con protocolos vigentes. Escucharemos las recomendaciones del comité sanitario"."Hemos recibido a todos los sectores, estamos analizando protocolos con mucha responsabilidad porque hay que priorizar la salud. Entre Ríos está dentro de las provincias que más actividades habilitadas tiene. Esto es posible porque hay un bajo número de casos y no hay circulación activa del virus. Esto requiere de un cuidado de todos, no estamos exentos, hay que redoblar esfuerzos y tener en cuenta que cuando la salud se daña cuesta más recuperar que la economía", agregó.Para finalizar, dijo que "seguiremos realizando testeos, estaremos atentos a casos que se puedan producir, seguiremos realizando los bloqueos y de esta manera seguiremos trabajando ante la pandemia".Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta, expresó que "los valores de Mayo son los que hoy necesitamos, los que nos interpelan en la Argentina, que son los valores de la libertad y la solidaridad. Tiene que haber un estado que sea empático, que pueda acompañar a los sectores que más lo necesitan"."En este contexto tan difícil hay que seguir apelando a la responsabilidad ciudadana. La situación epidemiológica de la provincia no es solo la acción de un gobierno nacional, sino la gran responsabilidad que impacta en un colectivo. Seguiremos apelando a esto", comentó.El intendente de Paraná, Adán Bahl, expresó aque "es un día de reflexión porque la patria es un pasado que nos hermana, pero también nos enseña que si no estamos juntos no hay futuro. Estamos viviendo momentos difíciles pero el pueblo argentino siempre ha tenido que afrontar y superar dificultades"."En Paraná lo que más nos sorprende gratamente es la solidaridad que aparece todos los días, aún tanto como las necesidades. Este lunes estamos compartiendo locro en 70 comedores, 15 mil raciones. Sin la solidaridad de muchas personas eso sería absolutamente imposible. Continuamos trabajando", dijo.En ese sentido, sobre la cuarentena, explicó que "todas las actividades, a medida que fueron presentando protocolo, fueron siendo habilitadas. Hemos trabajado perfectamente con el gobierno provincial en cada una de las actividades, con los ministerios. Lo que nos ocupa hoy es estar atentos a muchos de los paranaenses que vuelven a su hogar. Tenemos que incorporar un protocolo, llamarlos por teléfono, tomarles la temperatura, darles los datos al área pertinente de Salud".