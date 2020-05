Docentes a distancia: "Hay sobrecarga laboral, trabajamos extra desde casa"

Modelo mixto virtual-presencial, regreso escalonado con tapabocas, control de temperatura y distanciamiento. Eso serán algunos de los lineamientos para el retorno a las aulas que podría darse en agosto, aunque todavía no hay nada confirmado., resume la dirigente gremial.Para Alesso, la posibilidad de llevar a cabo el modelo dual "dependerá de las instituciones". "Es posible en las pequeñas, pero hay que poner el requisito de no más de 10 chicos por aula. ¿Cómo se hace con la mitad de un instituto superior de 7.000 alumnos?", se pregunta.La dirigente docente considera que el regreso también debe estar atado a, ya que "estas no son iguales en todas las escuelas: hay muchas con déficit en infraestructura, con falta de agua, pocos baños o aulas pequeñas", que dificultan cumplir con las medidas sanitarias y de distanciamiento. Y añade que "hay que insistir a los gobernadores en que se permitan obras menores en los lugares abiertos".Además, Alesso: "No compartimos la idea de escalonamientos. Una cosa es abrir una ferretería y otra cosa es miles de chicos para los que todavía no sabemos cómo está respondiendo el virus", considera. "", afirma, según publica BaeNegocios.En este punto, Alesso sí coincide en que el regresoPor otra parte, Alesso descarta que la prolongación de la reanudación del ciclo lectivo repercuta negativamente en el nivel de empleo docente:".Además, para ella,, tanto por la división de las aulas para garantizar el distanciamiento como por la necesidad que habrá de tutores que "ayuden a reforzar contenidos de los que menos posibilidad tienen porque no tuvieron conectividad".La titular de CTERA remarca precisamente que la pandemia sacó a relucir las desigualdades en la conexión a Internet que tienen los chicos y que por eso "otro tema a discutir es la vuelta de Conectar Igualdad".