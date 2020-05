Educación: Ratifican que "las vacaciones de invierno no se modificarán"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que "nos gustaría pensar el regreso de las clases en agosto, pero no sabemos. Hay que analizar la curva de contagio de estas semanas después de la apertura algunos sectores de trabajo, cómo les va a los países europeos donde regresaron a clases. Tenemos que escuchar día a día al comité de expertos y partir de eso tomar las mejores decisiones priorizando la salud de nuestra comunidad educativa".Al ser consultado"Sería contradictorio reconocer el enorme esfuerzo de los maestros, alumnos y las familias y suprimir las vacaciones de verano". Además, advirtió que las provincias con enorme caudal de turismo "necesitarán las vacaciones para iniciar la recuperación económica".Por las mismas razones, descartó suprimir el receso de invierno. "en un momento de tanta angustia como este", señaló.En ese marco, Trotta ratificó lo dicho hace una semana en diálogo consobre la aplicación de un sistema dual. "No vamos a volver todos juntos al mismo tiempo, para sostener el distanciamiento los alumnos volverán a clases por mitades, siempre según la realidad edilicia de cada escuela.".Aseguró en declaraciones al diarioque no perder el año escolar "implicará muchos de desafíos de reorganización, de intensificación de los objetivos pedagógicos para este 2020 y la articulación con el 2021" e incluso el funcionario nacional indicó que, de ser necesario, se articulará también con el ciclo lectivo de 2022".