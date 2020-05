Protocolo de vuelta a las aulas: Tapabocas, termómetros y distanciamiento

, en comunicación con, adelantó, reveló el ministro al remarcar que "esa es la tranquilidad que le queremos llevar a las familias: que vamos a volver cuando logremos disminuir la posibilidad de contagio porque lo más importante, la responsabilidad que tenemos con funcionarios públicos es garantizar la salud de los argentinos".remarcó al reconocer que la prioridad es "responder el cuándo y cómo".Según anticipó, los protocolos que se evalúan, varían "según la realidad de cada institución educativa, cantidad de alumnos, lo edilicio".

"El regreso a clases está lejos dado el momento que transita nuestro país en relación al impacto de la pandemia en el hemisferio sur"

"La vuelta a clases no será como en marzo"

"Tenemos que ser conscientes que transitamos un momento excepcional, único, que esperamos no se vuelva a repetir, y que hemos priorizado el cuidado de la salud; lo que nos llevó a suspender las clases 13 días después del primer caso de COV-19 en Argentina como una medida preventiva para proteger la salud de nuestros estudiantes, docentes, familias y comunidad educativa", argumentó Trotta en contacto conEn la oportunidad, adelantó que se evalúa como una alternativa para el retorno a las aulas, un sistema "mixto" entre la modalidad presencial y la virtual."La vuelta física a las aulas cuando la pandemia lo permita, no será como lo era en marzo de este años; vamos a tener queunos días en la escuela y otros en el hogar, porque no podrán regresar todos los estudiantes todos los días y de manera simultánea", argumentó Trotta en contacto con"Será una evolución positiva para que pueda estar el lunes, la mitad del aula, el martes la otra mitad; y que la mitad del aula que está en su hogar pueda tener una guía de trabajo y que a partir del vínculo con el docente al día siguiente pueda ser analizada y debatida para tener las devoluciones hasta que podamos volver a la normalidad de todos nuestros estudiantes todos los días en la escuela", explicó el ministro.

"La vuelta al aula es una decisión epidemiológica, no educativa"

Sobre los procesos de evaluación

Consultado al ministro si las escuelas rurales podrían ser las primeras en retomar el dictado de clases, éste comentó que "podría llegar a ser una opción que en algunos lugares donde haya menor circulación del virus, en lugares más aislados que no haya tránsito o intercambios con otras poblaciones de la misma jurisdicción, que se adopte una decisión en un momento diferente".Sin embargo, Trotta instó a "ser conscientes de que el impacto y la capacidad de contagio del COV-19 es por momentos explosiva como hemos visto en algunas jurisdicciones donde un único caso terminó generando un importante cantidad de contagios y un impacto en la pérdida de vidas"."Creemos que evaluar es un proceso intrínseco de todo proceso de enseñanza y aprendizaje; pero, argumentó el funcionario nacional en relación a que ya no se evaluará a los alumnos con una nota numérica."Si pensamos que hoy vamos a poner una nota no estaríamos evaluando al niño, porque estaríamos evaluando su condición socio-familiar, ya que ningún aprende solo, sino que lo hace a partir del trabajo colectivo con el docente y sus compañeros", amplió Trotta al recalcar que "en el hogar se consolidan las desigualdades porque ese niño necesita de la intermediación de los adultos para organizarse y poder establecer el vínculo con el maestro".

"Si pondríamos una calificación, estaríamos calificando la realidad socio-familiar"

Finalmente, el ministro anticipó queSegún adelantó a, desde la cartera a su cargo, y que no lo hagan en abril, sino a mediados de mayo para poder trabajar con los estudiantes durante febrero, marzo y abril, el último ciclo del secundario".