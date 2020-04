"No existe un plan de liberación generalizada de presos", aseguró Losardo

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró hoy que "no existe un plan de liberación generalizada de presos" por parte del gobierno nacional en el marco de la pandemia por coronavirus y remarcó que "es el Poder Judicial quien toma la decisión" de otorgar prisiones domiciliarias, al tiempo que aseveró que "nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos" a la calle.Ante el debate por las prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia por Covid-19, Losardo reafirmó que "el Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla. No es un tema del Ministerio de Justicia".En declaraciones a radio Mitre, la funcionaria subrayó: "La posición del Gobierno la definió ayer el Presidente. No existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular".Sobre el el pedido de prisión domiciliaria para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime realizado por la Secretaría de Derechos Humanos, Losardo señaló que el responsable de esa área, Horacio Pietragalla, "tiene autonomía para presentarse como 'amicus curie' en la Justicia cuando considera que hay una violación" de derechos de la persona."En este caso, fue solicitado por la familia de esa persona y la Secretaría no necesita autorización ni del Presidente ni del Ministerio de Justicia para realizar la presentación", explicó.Losardo también remarcó que al igual que en el caso de la prisión domiciliaria "esto lo decide la Justicia" y además recordó que la solicitud realizada en el caso de Jaime "fue rechazada" por el Poder Judicial.