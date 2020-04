Descartan extender el ciclo lectivo durante las vacaciones: Los motivos

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, descartó que se esté evaluando la posibilidad de extender el ciclo lectivo durante las vacaciones, tanto de invierno como de verano. "Cuando superemos esto, la sociedad va a necesitar un respiro", dijo. De todas formas, supeditó esta decisión a lo que se defina en el Consejo Federal que nuclea a los ministros de Educación de todas las provincias."No sabemos cuándo vamos a volver, pero en lo que sí estoy convencido es que cuando superemos esto la sociedad va a necesitar un respiro, un tiempo para recomponerse. Y mucho más porque, con una pandemia que golpea en términos sanitarios, sociales y también económicos", contestó el ministro ante la consulta sobre si existía la posibilidad de extender el ciclo lectivo más allá de diciembre.que "la incertidumbre se multiplica también en las familias, donde todos además están trabajando -docentes, estudiantes y familias- sobrecargados en esta realidad compleja". Y agregó: "Por eso".Para el ministro de Educación de la Nación, "pensar que se eliminen las vacaciones, más allá de que no es una decisión de este Ministerio sino algo que se va a dialogar con todas las provincias, tiene que tener sobre el debate todos estos distintos elementos".Es más, el funcionario remarcó que. "Me parece que ahí, en el caso de que no hayamos podido volver físicamente a las aulas, deben ser también un espacio de descanso donde no haya todo este trabajo a distancia", consideró.