Trotta admitió que las clases podrían retornar antes en algunas provincias

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió que "no hay que sobrecargar a los niños ni a las familias con el trabajo escolar" mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.



"Esta pandemia desafía a la familia y la escuela, que son las dos instituciones educativas más importantes. Si bien la escuela es irreemplazable, en esta situación estamos intentando restablecer ese vínculo entre el alumno y el docente a través del mensaje a toda la sociedad en un momento en el que la prioridad es cuidarnos", declaró el funcionario a Radio Nacional Rosario.



En este sentido, Trotta sostuvo que "más allá de las diferencias políticas y partidarias, hace falta en este momento una mirada común ante este desafío de enfrentar la pandemia, algo que en general se está logrando en todos los niveles del Estado salvo contadas excepciones como algún municipio, pero no sólo en Argentina sino en otros países".



"Hemos visto lo que ha pasado en el Hemisferio Norte y ahora estamos viendo cómo impacta en el Hemisferio Sur", agregó



Con respecto a la vuelta de los alumnos a las aulas, el ministro de Educación subrayó que "todavía falta, no tenemos la certeza y, como dijo el Presidente, la vuelta a las clases será cuando no haya ningún riesgo para la vida de los niños".



"Volver a las clases no es una decisión del área educativa", manifestó el funcionario, quien descartó la idea de no volver a las aulas durante el 2020. "Es demasiado no tener clases presenciales hasta el 2021, como también, es demasiado decir que vamos a volver en dos semanas. Yo tengo la expectativa de volver a las clases este ciclo electivo", indicó con optimismo.





"Vamos a analizar los comportamientos en las escuelas. Puede ser que las clases empiecen en un lado y en otros no. Depende de la circulación del virus", manifestó Trotta en referencia a las provincias donde no hay personas infectadas.