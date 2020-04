El Presidente se manifestó a favor del uso de barbijos caseros

Asimismo, remarcaron que los barbijos de "alta eficacia" son "insumos críticos a nivel mundial" que deben reservarse para los equipos de salud."Lo que abunda no daña; si cubrimos la boca y la nariz ayudamos a que el contagio sea más difícil, y para eso podemos hacer barbijos caseros", dijo el mandatario.Fernández recordó que, en una primera etapa de la pandemia de coronavirus "la OMS no lo recomendaba", y sostuvo que "ahora fue cambiando su opinión".Fernández remarcó que si al salir a la vía pública las personas se "cubren la boca y nariz, ayudan a que el contagio sea más difícil".Con respecto a la falta de barbijos en las farmacias, el mandatario planteó que el gobierno nacional va a "tratar de tener los barbijos que hagan falta", pero advirtió que "no van alcanzar para todos porque no da abasto el mercado".Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó hoy que el uso de barbijos caseros es una medida de protección "adicional" para evitar difundir el coronavirus en períodos asintomáticos de la enfermedad, pero que de ninguna manera "reemplaza" al lavado de manos y superficies, la ventilación de ambientes y, sobre todo, no elimina la necesidad del distanciamiento social.La funcionaria nacional señaló, en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "es muy importante reservar el uso de barbijos quirúrgicos y de alta eficiencia para los casos confirmados, sospechosos y para el equipo de salud" ya que "se trata de insumos críticos a nivel mundial que tienen un uso apropiado en función de la evidencia científica".Con respecto a la confección de un barbijo o cubreboca casero, Vizzotti afirmó que "si alguien que decide usarlos tiene que saber varios conceptos: debe tener varias capas de tela, tiene que poder ajustarse a la cara, que es de uso individual, y que debe poder lavarse y reutilizarse", y recordó que sirve para "minimizar la transmisión" a otras personas y no como protección para el portador.Esta semana las provincias de Tucumán, Santa Fe, Neuquén, La Rioja, Misiones, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, la ciudad bonaerense de Zárate, y municipios de Tierra del Fuego y Entre Ríos, recomendaron el uso del barbijo o máscara facial para circular por la vía pública.Hoy, la municipalidad de la ciudad mendocina de General Alvear, implementó el uso obligatorio de barbijos para el ingreso a locales comerciales, edificios públicos y bancos, desde el próximo lunes 13.El decreto 152 firmado por el intendente Walther Marcolini establece el "uso obligatorio de Protección Facial para ingresar a locales comerciales, edificios públicos y bancos", y precisa que protección facial se refiere a "cualquier elemento que cubra nariz y boca como pañuelo, bufanda, barbijo".También exigirán en comercios hipoclorito de sodio al 0,3% para "mojar suela de calzado, desinfección de manos con alcohol en gel o alcohol al 70%" y "demarcaciones que aseguren la distancia mínima de 1,5 m. entre personas en el exterior del local".Con respecto al uso obligatorio de barbijos, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, señaló hoy que, según los lineamientos de la OMS, "son de uso recomendado, pero no obligatorio" aunque incentivó al uso de barbijos de producción casera.Sin embargo, en Resistencia, el intendente Gustavo Martínez resolvió que es obligatorio desde hoy el uso de barbijos o mascarillas para las personas que transiten en espacios públicos o prestando servicios en locales de actividades exceptuadas del aislamiento social, es obligatorio.La resolución señaló que el Poder Ejecutivo Nacional "en el decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, dispuso expresamente que los municipios podrán dictar medidas necesarias" y "sin perjuicio de otras precauciones".La municipalidad de El Calafate también dispuso la obligatoriedad del uso de barbijo o tapaboca casero para la circulación en la vía pública y establecimientos comerciales.El principal destino turístico de Santa Cruz concentra el mayor porcentaje de casos confirmados con coronavirus en esa provincia."No pretendemos que la sociedad salga a comprar barbijos y desabastecer de los barbijos quirúrgicos al personal de Salud, pero sí que se tome la precaución" del caso, informó a Télam Pascual Casal, secretario de Gobierno del municipio.Por otra parte, integrantes de los pueblos Guaraní y Kolla en Jujuy fabricaron más 500 barbijos para repartir principalmente entre los sectores más vulnerables de sus comunidades para mitigar la propagación del coronavirus."Los trabajos de confección comenzaron el mes pasado a través de los 16 merenderos que tenemos", dijo a Télam el referente del Consejo de Pueblos Originarios "Llankaj Maki", Jorge Angulo.Desde el próximo viernes, en Jujuy será obligatorio el uso del barbijo en los espacios públicos luego de "descubrir en la provincia pacientes totalmente asintomáticos", explicaron desde el Ministerio de Salud provincial.En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación difundió un instructivo para la confección de barbijos caseros a través de su página web https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo