Extendieron el plazo para la preinscripción al Ingreso Familiar por Emergencia

Se decidió extender dos días más el plazo de inscripción para anotarse en el formulario online y solicitar, de esa manera el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). La nueva fecha límite es el viernes 3 de abril. La decisión de prolongar la preinscripción, se tomó debido a la gran cantidad de gente necesita la ayuda económica."El ingreso alcanza a trabajadores informales, de casa de familia, monotributistas sociales, y de categoría A y B, siempre que en sus familias no haya ingresos estables o trabajos registrados, jubilaciones o pensiones no contributivas", explicó a, Lautaro Valdiviezo, Subsecretario de Políticas Alimentarias.Aclaró que, "para quienes reciban Asignación Universal por Hijo, y Asignación por Embarazo, no deben registrarse, porque el sistema automáticamente los inscribe."."Una vez que termine la preinscripción, ANSES evaluará cada situación, y en el caso de ser compatible con el ingreso, seguramente se les pedirán datos adicionales, para hacer efectiva esta prestación".Para finalizar, indicó que "se dispuso desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, una acreditación progresiva sin modificar el saldo final, y los días miércoles se les acreditara el dinero".