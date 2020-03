"Toda tormenta pasó. Esta también pasará", escribió Alberto Fernández

Alberto Fernández tuvo una noche a puro Twitter, intercambiando más de una decena de mensajes con usuarios de esa red social, que se sorprendieron por la presencia activa del presidente de la Nación.

Como pasó ya más de una vez, Alberto Fernández comenzó a contestar por la noche mensajes de usuarios en la red social Twitter, con muchos usuarios pidiéndole respuestas para no salir a la calle: "no deben salir, hay que cuidarse".



Una de las respuestas fue para el actor y productor Pedro Alfonso, quien le escribió en Twitter a Alberto Fernández: "@alferdez de un tiempo a esta parte tus notas en tv llevan calma. Debería ser diario".

Y Alberto Fernández le respondió: "Gracias. Estemos tranquilos. Pero no olvidemos cuidarnos. Abrazo a la distancia".



En un mensaje a un usuario, que le dijo que estaban con miedo, el presidente le escribió: "Tranquilos. Toda tormenta pasó. Esta también pasará. Los abrazo".

Para cerrar, el presidente de la Nación apuntó, usando también el lenguaje inclusivo, en Twitter: "Ya es hora de dormir. No salgan de su casa. Cuídense y cuiden a los otros. Los abrazo con el alma. No fallemos: quedémonos en casa. Hasta mañana a todos, todas y todes".