AMET convocó al paro este jueves y viernes, y SADOP se declaró en alerta

Política El congreso de AGMER resolvió nuevas medidas de fuerza

AMET para este jueves y viernes

Sadop se declaró en alerta y votó un paro en suspenso

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definió realizar un paro de 48 horas este jueves y viernes. Mientras que la seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se declaró en estado de alerta y movilización, y definió un paro en suspenso de 24 horas para la semana próxima en caso de no haber una propuesta salarial superadora.La decisión de ambos sindicatos docentes fue definida ante la falta de una propuesta salarial por parte del Gobierno provincial durante la reunión paritaria, explicaron.La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional XI Entre Ríos informó que realizó asambleas de base para determinar "las acciones gremiales pertinentes como consecuencia de la falta de una propuesta de recomposición salarial acorde al proceso inflacionario, y que permita que no se siga deteriorando el poder adquisitivo del salario frente al aumento continuo de la canasta básica de alimentos, de salud y de los servicios públicos"."Ante la falta de una propuesta concreta, por amplia mayoría se decidió realizar medidas de fuerza dentro del marco del frente gremial entrerriano", se sostuvo desde AMET y se precisó que se determinó la realización de un paro de 48 horas para este jueves y viernes.Además, desde el gremio se solicitó al Gobierno provincial que realice "de manera perentoria una nueva convocatoria a la paritaria salarial y que en la misma presente una propuesta de recomposición salarial pasible de ser analizada y debatida por los mecanismos institucionales de esta organización"."La falta de una propuesta ha provocado un acrecentamiento en el malestar de maestros y profesores", habían advertido desde AMET días atrás.La seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) declaró insuficiente la propuesta que el Gobierno provincial presentó el 6 de marzo. Se declaró en estado de alerta y movilización, convocando a un paro en suspenso de 24 horas para la semana que viene en caso de no haber una propuesta superadoraEste miércoles se reunió el Consejo Directivo Provincial de la seccional Entre Ríos de Sadop para analizar la propuesta salarial ofrecida por el gobierno provincial a los gremios docentes el pasado 6 de marzo."En primera instancia, se resolvió declarar la misma como insuficiente; asimismo, declararse en estado de alerta y movilización, convocando a un paro en suspenso de 24 hs. para la semana que viene en caso de no haber una propuesta superadora a la presentada", se indicó.En concreto, se solicitará al Gobierno provincial que a la cláusula de revisión trimestral (enero, febrero y marzo) se le sume como mínimo un 6% para compensar la pérdida del poder adquisitivo generada, entre otras causas, por el cese del beneficio de IVA 0% que tenían los principales productos de la canasta básica de alimentos, así como también el aumento de la canasta escolar que afecta tanto a las y los trabajadores por su condición de docentes, madres o padres; que este aumento sea incorporado a la base salarial a tener en cuenta para el cálculo del 2° trimestre.