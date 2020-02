El Congreso de Agmer define si los docentes vuelven a las aulas el próximo lunes

Falta de oferta salarial

El congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que este viernes 28, desde las 9, sesiona en Federal (a 200 kilómetros de Paraná, en el norte de la provincia) abrirá con un marcado malestar entre sus 126 congresales, cuyos mandatos, en forma mayoritario, llegarán con mociones de paro.Un relevamiento hecho poren las distintas seccionales durante la noche de este jueves 27, al cabo de las asambleas resolutivas, mostró que las distintas expresiones político sindicales del mayor sindicato docente de Entre Ríos encontraron un punto de acuerdo: mocionar en el congreso huelgas para la primera y la segunda semana. Lunes 2 y martes 3, y martes 11 y miércoles 12 de marzo, aunque los más díscolos propondrían extender el paro en la segunda semana hasta el jueves 13.El mayor enojo entre los docentes se generó por la falta de presentación de una oferta salarial antes del inicio del ciclo por parte del gobierno, que convocó a la primera reunión paritaria para el viernes 6 de marzo. Y porque además la paritaria nacional fijó un piso e $23.000 para marzo que está por debajo del valor que ya rige en Entre Ríos, producto del acuerdo paritario de 2019, y que ubicó el mínimo garantizado para el cargo testigo en $23.655.Pero hay otro condimento: la zozobra que generó el anuncio del Gobernador, durante la Asamblea Legislativa del sábado 15 de febrero último, cuando habló de la necesidad de reformar la Ley de Jubilaciones N° 8.732. Aunque el ministro de Economía, Hugo Ballay, minimizó el anuncio y dijo que no había tal proyecto, los sindicatos del Estado se mantienen en estado de alerta, y el miércoles 26 realizaron una multitudinaria marcha a Casa de Gobierno.Si en el congreso de Federal las distintas agrupaciones logran acuerdos mínimos, la primera semana habrá paro de 48 horas. Y la segunda semana, entre 48 y 72 horas.La seccional Paraná, enrolada en la Agrupación Rojo y Negro, que aporta el mayor número de congresales entre las 17 seccionales, lleva la moción de 48 horas de paro, lunes 2 y martes 3 de marzo, con la propuesta de una marcha provincial el primer día de la vuelta a clases. Y 72 horas de paro para la segunda semana.Concordia, que se referencia en la Agrupación Isauro Vive, votó la propuesta de que el congreso haga una defensa enfática de la Ley de Jubilaciones N°8.732, y sus congresales lleven la moción de un paro de entre 48 a 72 horas en la primera semana, y abrir un cuarto intermedio hasta escuchar la propuesta que el Gobierno hará en la reunión paritaria del viernes 6 de marzo.La seccional Uruguay (enrolada en la Lista Compromiso, que conforma la coalición que conduce Agmer provincial) votó proponer un paro de 48 a 72 horas en la primera semana (el plan de acción se pone a consideración del resto de los congresales), y de no haber oferta en la primera reunión de la paritaria provincial, volver a la huelga, con 72 horas de paro en la segunda semana, desde el lunes 9.Voceros sindicales consultados porvaticinaban que, en función de los mandatos que llevan los congresales, es altamente probable que la votación sea 48 horas de paro en la primera semana, y otras 48 horas en la segunda semana. Aunque no descartan que haya 72 horas en la segunda semana.