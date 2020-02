Bahl: "La municipalidad tiene mucho que aportar en concepto de la seguridad"

Situación de los contratados

La asunción las nuevas autoridades de la Departamental de Policías de la ciudad de Paraná, se desarrolló en la mañana de este jueves. Entre las autoridades, estuvo presente el intendente de la capital entrerriana Adán Bahl.la idea es trabajar codo a codo entre todos", expresó intendente Adán Bahl a"Nosotros tenemos el compromiso con los paranaenses de trabajar por nuestra ciudad. Y con la policía tenemos una excelente relación y vamos a trabajar juntos durante toda la gestión, aportando lo mucho que tiene para dar el municipio"."Cuando fui ministro de gobierno, siempre valoré el aporte de los municipios, ya que no se puede mirar para otro lado y decir que la seguridad es un tema de la policía. La seguridad la construimos entre todos. Incluso el mismo vecino cuando ve algo detrás de la cortina tiene que llamar al 911, no exponerse, pero si avisar. Tenemos que cuidarnos entre todos. Tenemos una policía sana y profesional que hay que ayudarla", manifestó Bahl.Cuando fue consultado sobre los contratados de la gestión anterior, el intendente comentó que "la mayoría ya está resuelto, nosotros establecimos determinados parámetros, que no fueron arbitrarios. Las personas que estaban regularizadas desde lo presupuestarios y desde lo orgánico al 31 de diciembre de 2018, han continuado con su vínculo con el Estado provincial. Los que fueron incorporados en el 2019 sin partidas y sin un sustento y que están dentro del proceso penal, han terminado su contrato. Y los que finalizaron antes de que nosotros asumiéramos, tenían una fecha de término que por alguna razón la gestión anterior lo había fijado".