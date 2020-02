El Senado aprobará los pliegos de los embajadores propuestos por el Gobierno

Este jueves, en la última sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores aprobará los doce pliegos de embajadores y diplomáticos propuestos por el Gobierno.Ya con el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, las postulaciones que se tratarán hoy son las del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, nominado para la embajada en Israel; el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez, candidato para Perú; Rodolfo Gil, para Portugal; Alberto Iribarne, propuesto para Uruguay; Jorge Argüello, designado como embajador en Estados Unidos; Alfredo Atanasof, para Bulgaria; Daniel Scioli, próximo representante en Brasil; y el chaqueño Domingo Peppo, quien irá a la embajada en Paraguay.Por su parte, el ex senador Fernando "Pino" Solanas fue nominado para la Unesco; Mariano Kestelboim, candidato a la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi); y el ex diputado Carlos Raimundi, para la Organización de Estados Americanos (OEA), publicóDesde la oposición manifestaron su rechazo por dos de los doce pliegos: el de Urribarri y el de Raimundi. La candidatura del ex gobernador entrerriano cuenta con tres impugnaciones por causas abiertas en la Justicia por supuesto manejo irregular de fondos. Urribarri respondió a los cuestionamientos y manifestó que estaría a disposición de la Justicia las veces en que sea necesario para probar su inocencia. Más allá del rechazo del bloque opositor, el nombramiento sería avalado debido a que el Frente de Todos cuenta con los votos necesarios.En el caso de Raimundi es debido a "la negativa a responder si Venezuela es integrante o no de la OEA", argumentó Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio."En términos institucionales no negamos en absoluto una situación crítica en Venezuela, pero sí planteamos la multicausalidad de esta situación", indicó Raimundi ante la observación del legislador opositor y enfatizó que Argentina "no va a reconocer como presidente de un país soberano a alguien que fue reconocido por otros estados, pero no por ese país que dice representar". Además, señaló que "hay una situación humanitaria delicada, pero la solución no va a venir de la mano de la intervención externa". "Queda claro que el Gobierno no reconoce a Juan Guaidó", cargó Naidenoff.Anabel Fernández Sagasti, la presidenta de la comisión de Acuerdos, le dio la palabra al senador oficialista Mario Pais que intervino y respondió que "es una buena pregunta para hacer a la Cancillería, no a Raimundi".Previo al tratamiento de los pliegos, a las 11 se llevará a cabo la Sesión Preparatoria, en la que se oficializará a la senadora del Frente de Todos, Claudia Ledesma Abdala, como presidenta provisional del Senado; a Martín Lousteau (UCR) como vicepresidente de la Cámara Alta; a Maurice Closs, del oficialismo, como vicepresidente primero, y a Laura Rodríguez Machado, del PRO, como vicepresidenta segunda.