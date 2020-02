FARER manifestó su "enérgico rechazo" al aumento del impuesto Inmobiliario Rural

"En defensa de los productores y sus familias", el Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) se reunió este viernes en Federal para tratar diversos temas y comenzar a delinear los próximos pasos en el marco del plan de lucha que pondrán en marcha. En ese sentido, emitieron un comunicado en el que manifestaron su "enérgico rechazo al impuestazo del impuesto Inmobiliario Rural".



Se informó que la entidad participará el lunes, en Paraná, de una nueva reunión de la Mesa de Enlace de Entre Ríos. "La presión impositiva sobre el sector es la preocupación central del campo, por lo que el tema ocupará parte importante de la reunión de este lunes", adelantaron.



Asimismo, los dirigentes de Farer recibieron a un grupo de legisladores provinciales y nacionales de Juntos por el Cambio, a quienes les enumeraron las dificultades de los productores de la provincia y les solicitaron el compromiso para el abordaje y tratamiento de una ley de fitosanitarios para Entre Ríos, entre otros temas. Estuvieron presentes los legisladores Gustavo Hein, Nicolás Mattiauda, Francisco Morchio, Esteban Vitor, Julián Maneiro, Uriel Brupbacher, Sara Foletto, Jorge Lacoste y Rubén Dal Molín. Prevén convocar para próximas reuniones a los diputados y senadores del Frente de Todos.



El presidente de Farer, José Colombatto, hizo un fuerte llamado a la unidad, a la que consideró "imprescindible" para la lucha de los productores y sus familias en este escenario nacional y provincial. El dirigente de Gualeguaychú, sostuvo: "El campo atraviesa una coyuntura compleja. Diversas medidas han provocado un cóctel que acorrala y que pone en riesgo de colapso a miles y miles de productores. Ante este escenario crítico, profundo y heterogéneo, tenemos una responsabilidad y un desafío enorme como dirigentes porque debemos acompañar los reclamos y defender los derechos de los productores y sus familias, pero al mismo tiempo no podemos volar los puentes y el enfoque hacia al diálogo debe ser un camino irrenunciable".



"Es una situación que no tiene una sencilla resolución. Ese doble rol no debe ser ni genuflexo con los gobiernos de turno ni intransigente a la hora de entender razones, pero sin dudas, la acuciante realidad de gran parte del sector obliga a poner sobre la mesa todos los inconvenientes que el campo viene padeciendo", agregó.



Colombatto resaltó: "Como muchas cosas en este país, la historia se repite. Los relatos regresan como un boomerang. Hoy asistimos a un bombardeo mediático producto de una política comunicacional orquestada desde el gobierno y sectores afines, que intentan poner al campo y al productor como los malos de la película, los insolidarios, los ricos, los egoístas. Está claro que esa ficción no tiene visos de realidad. Pero justamente, ese combate ideológico y estratégico nos tiene que mantener más unidos que nunca", destacó.



"Y es precisamente en este concepto -continuó- donde debemos hacer eje: la unidad. Queda mucho camino por recorrer, muchas luchas por dar y varias amenazas por sortear. Y este derrotero solo será posible si somos lo suficientemente inteligentes para no sucumbir a los engaños que pondrán delante nuestro: por un lado, los productores tenemos que estar juntos a pesar de las visiones particulares; del mismo modo, debemos concentrarnos en lo que nos une con las demás entidades de la Mesa de Enlace y dejar momentáneamente de lado las diferencias. Ese es el gran desafío".



"Los productores enfrentamos una batalla desigual con los Gobiernos. El poder de la política -y sus tentáculos a veces invisibles- intentarán quebrarnos, dividirnos y vencernos. El campo está de pie, aunque muchos quieran vernos de rodillas. El éxito de nuestra causa estará en el ingenio y en la grandeza que despleguemos para seguir esta lucha mancomunados y firmes. Sin unidad, no hay futuro posible", finalizó.