Fernández presenta su gabinete: Dos ministerios concentran la mayor atención

Política Fernández confirmó a Solá como canciller y a Scioli como embajador en Brasil

El presidente electo, Alberto Fernández, mantuvo ayer una jornada de intensa actividad en Puerto Madero, donde hoy presentará a su equipo de Gobierno, a cuatro días de asumir, mientras las principales incógnitas se mantienen en los Ministerios de Economía y Seguridad.La presentación está prevista para las 18 y estarán todos los integrantes del equipo que asumirá junto a Fernández el próximo 10 de diciembre.El futuro mandatario confirmó este jueves al diputado nacional Felipe Solá como su futuro ministro de Relaciones Exteriores, y al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli como el próximo embajador de Argentina en Brasil.La principal expectativa en la presentación del Gabinete está puesta en el Ministerio de Economía y en el de Seguridad, donde varias veces cambió el nombre del supuesto encargado y aún no fue confirmado oficialmente quiénes ocuparán esos puestos.. El mismo es doctor en Economía, trabaja junto al Premio Nobel Joseph Stiglitz y edita el ournal of Globalization and Development.El futuro ministro tiene contactos en Wall Street y en el Fondo Monetario Internacional, y propuso a Alberto Fernández una "fórmula argentina" de negociación de la deuda externa que permita ganar tiempo para no caer en default e iniciar así un ciclo de crecimiento lento.Por otra parte,Mientras tanto, Matías Kulfas ocuparía la cartera de Producción. Tiene experiencia política -perteneció al Grupo Callao-, es doctor en Ciencias Sociales de Flacso, trabajó en el Ministerio de Economía, en el Banco Nación y en el Banco Central.