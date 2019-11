Ramos Padilla no aceptó al nuevo abogado de Stornelli como su defensor

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla no hizo lugar a la designación del abogado Juan Martín Cerolini como nuevo defensor del fiscal Carlos Stornelli, y la indagatoria del funcionario judicial se mantiene para el 29 de noviembre próximo con la asistencia de otra letrada que nombró en las últimas semanas.



De esta forma, Cerolini no podrá asumir la defensa por contraposición de intereses ya que es abogado del empresario Carlos Liñani, quien intentó ser querellante en una causa paralela a la que tramita en Dolores.



A raíz de la resolución del juez, la abogada de Stornelli por ahora es Raquel Pérez Iglesias, quien se presentó como su defensora en los últimos días.



Stornelli está citado a indagatoria para el 29 próximo acusado por extorsión y espionaje ilegal y a raíz de sus vínculos con el supuesto abogado Marcelo D´Alessio, este último detenido.



Días atrás, el abogado que vino asesorando a Stornelli desde el comienzo de la causa, Roberto Ribas, decidió renunciar a la defensa y en su lugar el fiscal nombró a Cerolini, posponiendo así la indagatoria para el el próximo 29 de noviembre, manteniendo de ese modo el rótulo de "rebelde" por no haberse presentado a las siete anteriormente fijadas.



"La existencia de posibles intereses contrapuestos debe ser advertida no sólo en el ejercicio simultáneo de dicho ministerio sino también en su ejercicio sucesivo. (?) No podrá asumir la defensa de un imputado quien sea o haya sido, ostensible o encubiertamente, defensor o representante de cualquiera de las otras partes cuya situación procesal fuera contrastante con la de aquél", explicó el juez Ramos Padilla.



Así el juez dispuso que Stornelli "podrá nombrar otro letrado de confianza en su reemplazo o continuar con la asistencia letrada en exclusiva de Raquel Pérez Iglesias", quien fue designada la semana pasada como "co-defensora".