Esta mañana, trabajadores del frigorífico ServiAves, ubicado en el acceso a San Justo (departamento Concepción del Uruguay), realizaron un paro ante la falta de pagos. Según trascendió, ayer no les depositaron sus salarios y todavía les adeudan la quincena y parte del aguinaldo anterior.Por esto, no ingresaron a trabajar a la planta, indicó. En el lugar estuvo presente el titular del gremio de la Carne, Sergio "Pancho" Vereda quien detalló que estuvo reunido en asamblea con los trabajadores y que presentarán una nota ante el Ministerio de Trabajo.Finalmente, destacaron que hasta no recibir una respuesta -o los pagos- no levantarán la medida de protesta.