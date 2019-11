Desde el IAPV explicaron cómo funciona el sistema de garantías de las viviendas

Herminia vive en un departamento de barrio Paraná XIV, construido por el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) y desde hace muchos años tiene problemas con "el agua que cae del departamento de arriba".Según contó a, los sectores más afectados de la casa son el baño, la cocina, el comedor, el dormitorio "y también cae agua para el fondo".La mujer indicó quey Mediación cerró el caso, no pueden hacer nada si la otra parte no va. Yo quiero hacerlo amigablemente".En tal sentido, mencionó que desde el IAPV "están buscando el expediente para ver qué pueden hacer. En un momento dado querían hacerme 300 cuotas de 700 pesos y no lo acepté. Quiero que ellos arreglen arriba y yo arreglo mi parte para que sea más rápido". Mientras tanto, Herminia tiene que convivir con los serios problemas que la humedad y el agua que cae de arriba han generado en su vivienda.El caso de Herminia no es el único. Vale recordar que a principios de este año y a los pocos meses de la entrega de viviendas en Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito, los vecinos denunciaron algunas fallas en la construcción.Sobre este tema,dialogó con la arquitecta, quien explicó cómo fueron cambiando los métodos de construcción, la garantía que brinda el organismo y la responsabilidad que le cabe a cada vecino por el uso, cuidado y mantenimiento de su vivienda."El organismo maneja muchos sistemas constructivos y si bien muchas viviendas se hacen bajo el método tradicional de construcción (ladrillos y cemento), han aparecido nuevos sistemas más modernos con elementos premoldeados, como las 300 viviendas que se entregaron en Paraná". Todos estos sistemas están aprobados bajo normas de seguridad y calidad, aclaró.. "Durante todo el proceso de construcción tenemos los inspectores de obra y las empresas adjudicatarias ponen su representante técnico, por lo que se va haciendo el contralor de las obras. Por supuesto que pueden surgir vicios ocultos durante el proceso posterior a la entrega, por eso la garantía y más allá de ese plazo, si surge alguna cuestión, como algún vicio oculto, que no se percibió durante ese tiempo, el IAPV reclama a la empresa y se hacen las reparaciones o modificaciones que se requieran".Pasado ese tiempo de ejecución,. En este punto,, explicó Peroni.Respecto de los reclamos, la vocal del directorio del organismo provincial, dio cuenta que "son puntuales y en cada obra. Hemos entregado en toda la provincia cerca de mil viviendas en lo que va del año y podés tener en algunas localidades barrios con algunas problemáticas y en otros no hubo inconvenientes".En este sentido, indicó que "con el prototipo anterior había inconvenientes con alguna filtración en las esquinas, que se daba más asiduamente, hasta que se tomó una solución en particular y se replicó en el resto de las viviendas. En el prototipo nuevo que estamos entregando, no hemos tenido mayores inconvenientes".Teniendo en cuenta el caso de barrio Paraná XIV, Peroni mencionó queFinalmente, la arquitecta remarcó que en varias ocasiones, el IAPV "ha intervenido para que las empresas hagan reparaciones, más allá de los 6 meses del período de garantía" de la vivienda entregada.