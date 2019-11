Frigerio ratificó "una transición ordenada" porque "hay un diálogo abierto"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificó este sábado su confianza en que habrá "una transición ordenada" entre el presidente saliente, Mauricio Macri, y su sucesor electo, Alberto Fernández, porque "hay un diálogo abierto".



A un mes de la asunción de Fernández en la Casa Rosada, Frigerio señaló que el gobierno del líder del Frente de Todos "va a tener todos los elementos para empezar a administrar el Estado con toda la información requerida", aunque deslizó que el mandatario electo todavía no definió a sus colaboradores para la tarea.



"Estoy seguro que se va a hacer una transición ordenada, por lo menos de nuestra parte eso está claro y entiendo que el gobierno entrante también tiene esa intención", expresó el funcionario nacional en declaraciones a Radio Con Vos.



El ministro subrayó que "hay un diálogo abierto y cuando ya estén los equipos definidos se van a sentar los ministros o los responsables de cada área entrante con los salientes, que ya tienen preparada toda la información que puede ser requerida por las nuevas autoridades".



Por otra parte, el ministro aludió a la compleja transición de 2015, cuando la ex presidenta Cristina Kirchner se negó a otorgarle la banda y el bastón presidencial a su sucesor, al asegurar que "el presidente Mauricio Macri le va a entregar el mando al nuevo presidente como tiene que ser y como corresponde".



"Yo creo profundamente en la alternancia en el poder. Este es un país muy difícil de gobernar. Algunos problemas pudimos resolver y otros no, como la inflación, tener una moneda fuerte o establecer un marco de reglas claras que consoliden un crecimiento económico sostenido en el tiempo", señaló Frigerio.



Al respecto, remarcó: "Entre todos hay que resolver estos problemas que nadie en el pasado de manera individual pudo solucionar".



En otro orden, Frigerio destacó que en los cuatro años de la gestión de Macri el Gobierno "ha podido avanzar en terrenos muy importantes" y subrayó que será "el primer gobierno no peronista que termina su mandato en más de un siglo".



Al respecto, puso de relieve que la gestión de Juntos por el Cambio libró "una lucha contra el narcotráfico y las mafias en el poder" y pudo "demostrar que se puede hacer un plan de infraestructura con eficiencia y con transparencia".



También aseguró que "cada día en Argentina hay mil compatriotas que se suman a la red de agua potable y otros mil que se suman a la red de cloacas" y pidió, además "sostener el clima en términos de libertades individuales y libertad de prensa porque son valores muy importantes que ha logrado la Argentina, con su independencia de poderes y el federalismo".