Revelan detalles del encuentro entre Alberto Fernández y Mauricio Macri

Política Alberto Fernández presentó a Macri una lista de colaboradores para la transición

Video: Así llegaba Alberto Fernández a Casa Rosada para reunirse con Macri

En medio de una intensa lluvia, el mandatario electo Alberto Fernández arribó este lunes a la Casa Rosada puntual para la cita con Mauricio Macri y lo primero que hizo fue fundirse en un abrazo con el histórico fotógrafo presidencial, Víctor Bugge.Como testigo directo, en el primer relato sobre el momento del encuentro Bugge aclaró que Macri y Fernández "se recibieron muy bien" y destacó "la buena onda de ambos", aclarando que de los "otros temas" no sabe nada porque "no" es de su competencia y se retiró tras la toma de la foto.Conocidos desde su época de jefe de Gabinete, Fernández saludó con afecto al fotógrafo oficial, la primera y la última cara conocida que vio al arribar y al retirarse de la Casa de Gobierno, que lo albergará a partir del 10 de diciembre, según pudo presenciar NA."Fui testigo fotográfico, se recibieron muy bien ambos presidentes", aclaró el histórico fotógrafo presidencial en declaraciones formuladas a la prensa mientras se dirigía a su oficina de trabajo."Sentí la necesidad de recibirlo", dijo Bougge, quien además consideró que "más allá de la necesidad de hacer la foto para que siga sumándose a esta historia que me lleva por el presidente número 15".Eran las 10:30, la hora señalada para la reunión con el actual mandatario, que lo recibió sin preámbulos en un encuentro a solas.Fernández llegó a la Casa Rosada cuando llovía copiosamente sobe la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por su vocero, Juan Pablo Biondi.La reunión entre Fernández y Macri duró una hora, y al retirarse, el ex jefe de Gabinete volvió a tener un afectuoso saludo con el fotógrafo presidencial, que lo retratará a partir de diciembre.Fernández, al retirarse por el Salón de los Bustos al llegar a la puerta se dio vuelta y saludó con la mano a los periodistas acreditados en la sede gubernamental.Antes de subir al vehículo en el que se traslada, saludó a la guardia de fotógrafos con la mano y la "V" de la victoria.