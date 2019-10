Alberto Fernández junto a Cristina, en el Día de la Lealtad: "Estamos volviendo"

Con aquellos que queremos representar. Nosotros siempre salimos para estar al lado de los que no tienen voz, de los que tienen hambre, de los jubilados, de los que no tienen trabajo, para eso nacimos un 17 de octubre", indicó."Y h", continuó.Ellos son las piedras que se cruzan en nuestro camino", sostuvo Fernández en referencia al Gobierno del presidente Mauricio Macri., le dice que la deuda que tomó es para pagar la deuda generada por nosotros y así le sigue mintiendo a los argentinos", expresó el exjefe de Gabinete."Evita decía que donde había una necesidad, nacía un derecho; para ellos donde hay una necesidad, hay un negocio. Nosotros sabemos muy bien a quiénes representamos, nos dicen 'cómo van a pagarle a los jubilados, pero no tienen vergüenza de pagar los vencimientos de las leliqs'", agregó.Allí, dirigentes y militantes recordaron el día del nacimiento del peronismo como movimiento político, cuando el pueblo salió a la calle el 17 de octubre de 1945 para exigir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón.El primer orador del acto fue Verna, luego fue el turno de la expresidenta y el cierre estuvo a cargo del candidato a presidente por el Frente de Todos.Alberto Fernández se dirigió al público y les dijo: "Vamos a levantarnos otra vez porque somos un pueblo maravilloso. Que nunca los convenzan de otra cosa, somos un país maravilloso que ha soportado dictaduras y ha vuelto; que ha soportado genocidas y ha vuelto. Nunca se olviden de eso"."Yo les pido.", añadió.Somos la Argentina. Tenemos que construir el país que nos merecemos y vamos a hacerlos todos juntos", concluyó.Esta fue la tercera vez que se mostró en un acto la fórmula más votada en las Primarias Abiertas, Sumultáneas y Obligatorias (PASO), el 11 de agosto pasado, después del cierre de campaña para las internas en Rosario.