Malvinas, presente en el discurso de todos candidatos menos en el de Macri

Alberto Fernández cuestionó la postura de Cambiemos y del mandatario Mauricio Macri sobre Malvinas. En ese sentido, el candidato del Frente de Todos criticó que el Gobierno "se olvidó de reivindicar la soberanía".



En el debate presidencial Fernández no dudó en arremeter contra Macri sobre sus relaciones con el gobierno británico, las que criticó por ser prioritariamente comerciales por sobre la reivindicación de la soberanía argentina en las islas.



"En estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercio con el Reino unido con Malvinas y se olvidó de reivindicar la soberanía", dijo. "En memoria de los soldados, me voy a ocupar que las cosas sean distintas", agregó.



"Quiero que volvamos a reivindicar el compromiso por la soberanía de las islas Malvinas", cerró.



"Malvinas es una causa nacional, pero nuestro modelo de defensa está desarticulado. Vamos a diseñar un sistema de defensa acorde a nuestro país", sostuvo a su tiempo Gómez Centurión. "Sostendremos el mandato constitucional de pelear por integrar la soberanía de las Islas Malvinas al propio territorio porque es una causa nacional", insistió.



"Sin duda que las Malvinas son Argentinas. Eso es imposible de discutir", dijo en un primer momento José Luis Espert. Sin embargo remarcó que "hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado y lamentablemente a pesar del enorme valor de nuestros combatientes hace 40 años perdimos una guerra. La manera realista de recuperarlas es haciendo los cambios de fondo para que tengamos los niveles de vida del Reino Unido para que desde ahí junto con los isleños sea inexcusable el reclamo sobre las soberanía de las Islas Malvinas".



El candidato a presidente de Consenso Federal Roberto Lavagna aseguró esta noche que el tema Malvinas "es irrenunciable" y ocupa un lugar destacado en la agenda de trabajo de su fuerza política, aunque "hay que alcanzar objetivos por la vía pacífica". Sin embargo, llamó a los argentinos a concentrarse en el comercio, misiones de paz, la energía y medio ambiente", durante el debate presidencial que se realiza esta noche en la Universidad del Litoral, en Santa Fe.



Asimismo consideró que el Mercosur "es un proyecto estratégico que ha sufrido un estancamiento en los útimos años", y sobre el acuerdo recientemente logrado con Europa opinó que "puede ser una oportunidad pero nos puede volver a colocar" en una mala situación.



Además, hay que "negociar con otros bloques con cuidado (como el acuerdo con Europa, que no se sabe claramente los lineamientos)"



Fuente: Ámbito.com