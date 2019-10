Macri anunció la eliminación de retenciones y una nueva "ley de semillas"

El presidente Mauricio Macri sumó una nueva propuesta de campaña en la búsqueda de su reelección, esta vez se trata de una serie de medidas orientadas a desarrollar la innovación y la tecnología aplicada a la agroindustria y que incluyen"El campo es el 40% de nuestra economía y genera un tercio del trabajo de los argentinos. Queremos potenciarlo para que cree más empleo y oportunidades", expresó en Twitter."El campo tiene muchísimo margen para crecer y para dar ese salto, queremos que la innovación tecnológica sea accesible y esté presente en toda la cadena de producción", sostuvo.Para eso,"para adaptarla a los desafíos de hoy y para acompañar los avances tecnológicos en el agro": "La nueva ley nos va a abrir mercados nuevos para exportar más productos agroindustriales, incentivar a los científicos a seguir innovando en el desarrollo de semillas y modernizar todo el campo argentino", indicó.También señaló queque "reúna a los técnicos del INTA y a las startups orientadas al desarrollo del agro, que se dedican a temas como la edición génica y la agricultura satelital".Además afirmó quey aclaró que "la única excepción será la soja, cuyas retenciones seguirán bajando progresivamente"."En estos 4 años, bajamos los impuestos e impulsamos las economías regionales. Alcanzamos grandes resultados: en la última campaña la cosecha alcanzó las 147 millones de toneladas, un récord histórico. Tenemos que seguir generando las condiciones para que el campo siga avanzando", destacó.

"Se está con la familia y la vida o con los delincuentes y el narcotráfico"

Macri encabezó en la ciudad de Olavarría una nueva marcha del "Sí, se puede", que organiza el espacio oficialista Juntos por el Cambio como parte de la campaña electoral en busca de su reelección en los comicios del 27 de octubre y reiteró que "la elección se da vuelta"."Decidimos jugarnos por el cambio y encaramos problemas que arrastrábamos hace décadas y que fuimos modificando. Sé que el peso de todo este proceso en estos últimos meses ha caído sobre la clase media, lo sé, escuché, lo comprendí, sé lo que ha sido el fin de mes, el agobio, la angustia que en muchos casos se transformó en bronca", afirmó."Pero hemos empezado a poner el foco en alivio", indicó y pronosticó que "lo que viene es el crecimiento, es la generación de empleo, es la mejora del salario, es el trabajo que es lo que todos queremos para salir adelante".El mandatario agregó que "el esfuerzo que hicieron no fue en vano porque estamos sobre bases sólidas, lo que viene es trabajo y mejor salario. Lo que les digo no son palabras y sueños, son hechos visibles que logramos"."Hoy el narcotráfico está en retroceso, lo estamos echando del país. Sabemos que no hay moral que justifique vender drogas, no hay dobles discursos:, añadió.y afirmó que "si seguimos con estos valores haremos lo que parece imposible. Por eso tenemos que darnos este tiempo"."Ustedes saben que se decide mucho más que una elección.", señaló en línea con los mensajes que viene ofreciendo en sus anteriores presentaciones.Fue la quinta vez que el mandatario visitó Olavarría, y en el palco del acto estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; los principales candidatos a legisladores en el territorio bonaerense, como Cristian Ritondo y María Luján Rey y el intendente local, Ezequiel Galli, entre otras autoridades y dirigentes partidarios.La marcha en Olavarría marcó la mitad del recorrido del plan de campaña en este tramo final hacia los comicios del domingo 27, en la antesala del primer debate presidencial que tendrá lugar este domingo, a las 21.30, en Santa Fe, del que Macri participará junto a los otros cinco postulantes presidenciales.La primera marcha del "Sí, se puede" se realizó el pasado sábado 28 de septiembre en el barrio porteño de Belgrano, y en su primera semana se replicó en diferentes lugares como Junín y Bahía Blanca -en la provincia de Buenos Aires-, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Bahía Blanca. Esta última semana pasó por Mendoza, Tucumán, Misiones y Salta.