Concejales aprobaron la emergencia económica de la comuna paranaense

En la sesión que celebró este jueves, el Concejo Deliberante de Paraná, aprobó sobre tablas y por mayoría un proyecto de ordenanza, ingresado "in voce" por la concejal Karina Llanes (presidenta del bloque Cambiemos), que declara "el Estado de Emergencia Administrativa, Económica y Financiera de la Municipalidad de Paraná".Al momento de la votación se encontraban presentes en el recinto once concejales, de los cuales ocho votaron a favor del proyecto: Karina Llanes, María Marta Zuiani, Claudia Acevedo, Carlos González (Cambiemos); Elsa Salazar, Santiago Gaitán (Paraná de Pie); Silvina Fadel y Luis Díaz (Frente Renovador).Mientras que tres ediles no acompañaron la iniciativa, ellos fueron: Sergio David Cáceres, Enrique Ríos y Sebastián Bértoli ("Frente para la Victoria").En el texto normativo aprobado, se explica que la medida tiene el "objeto de ordenar el funcionamiento operativo, alcanzar el equilibrio fiscal, optimizar la distribución de ingresos y reestructurar el cronograma del cumplimiento de obligaciones con los proveedores y contratistas"."En virtud de ello el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a través de las Secretarías competentes establecerá el programa de cumplimiento de las obligaciones y otras medidas conducentes a lograr el objetivo establecido", agrega.En la ordenanza también se aclara que la declaración de Emergencia se extiende desde la promulgación de la misma hasta el 9 de diciembre de 2019, "pudiendo ser prorrogada por igual plazo por el Departamento Ejecutivo Municipal".La norma dispone la desafectación de las partidas presupuestarias asignadas al Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná (EMPATUR), y Presupuesto Participativo, en la ordenanza del Presupuesto General de la Administración Municipal del año 2019.En virtud de ello se faculta al DEM para establecer el nuevo destino presupuestario de la desafectación dispuesta.Por último, en el artículo 4º se habilita "al DEM para que los fondos de la operatoria establecida en dicha ordenanza puedan aplicarse también para atender a las reparaciones de la flota vehicular y de maquinarias del Estado Municipal, a fin de garantizar la prestación de los servicios esenciales".En diálogo con, el concejal Enrique Ríos, indicó que la norma aprobada "carece de un sustento técnico que nos diga cuál es el estado real de las finanzas públicas municipales o que contradiga lo que manifestamos en el mes junio, cuando advertimos que, producto del desajuste financiero hecho por el Ejecutivo, no iba a contar con los recursos para pagar sueldos. Ahora se apela a este documento de emergencia para poder palear en la coyuntura la cuestión salarial porque evidentemente los recursos para cubrir las erogaciones salariales no están y mucho menos para poder cumplir con la prestación esencial de los servicios".Otro punto "más grave", expresado por Ríos es que "se afectan partidas del Presupuesto Participativo para el pago de salarios".En tal sentido, opinó que "un proyecto de esta magnitud, que compromete las finanzas públicas y los recursos de los contribuyentes, amerita un tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto a los efectos de tomar conocimiento de cuál es el estado real económico y financiero del municipio, porque no nos supieron decir cuál es el nivel de deuda".Por su parte, Santiago Gaitán mencionó que el proyecto aprobado "es una emergencia para poder cumplir en tiempo y forma con el pago de los salarios de los trabajadores, ya que los recursos están pero en otras partidas, como las del Presupuesto Participativo que nunca se implementó y el Empatur".Paso seguido, agregó que "esto le sirve la próxima gestión y podrá echar mano a esta ordenanza porque es prorrogable".Durante la sesión se aprobó por mayoría la ordenanza que establece un nuevo Código de Edificación para la ciudad de Paraná. El proyecto fue elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, y contaba con despacho favorable de las Comisiones de Obras Públicas y de Legislación del Concejo Deliberante.La norma sancionada prevé la derogación de las ordenanzas números 4948, 9382, 9364, 6288 y cualquier otra norma de similar o menor jerarquía que se oponga a las disposiciones contenidas en la misma.Según el texto aprobado, la ordenanza entrará en vigencia a partir de los diez días corridos siguientes de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Entre Ríos.Los ediles aprobaron por unanimidad sendos proyectos de ordenanza nominando dos calles de Paraná. El primero de ellos fue presentado por la viceintendenta Josefina Etienot y nomina "Dr. Domingo I. Nanni" a la calle pública Nº 1633, ubicada en barrio "Toma Nueva".El segundo corresponde a un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Enrique Ríos (FpV) y designa "Profesora Claudia Rosa" a la calle pública "P", ubicada en barrio "Bajada Grande".Entre otras normas sancionadas, en el plenario también se aprobó una ordenanza, autoría del concejal Luis Díaz (Frente Renovador), que crea en el ámbito de la Municipalidad de Paraná la "Campaña de prevención y concientización sobre el cáncer de cuello de útero".En este marco, se sancionó la ordenanza, autoría del concejal Sergio David Cáceres (FpV), que crea el programa "Tiempo de calidad" para personas mayores residentes de instituciones que brindan servicios gerontológicos y/o geriátricos en la ciudad de Paraná.También se aprobó una ordenanza, autoría de la concejala María Marta Zuiani (Cambiemos), que dispone la creación dentro del Digesto Municipal de un Compendio Normativo en Materia de Género, el que estará conformado por normas de carácter nacional, provincial y municipal en materia de género y derechos de las mujeres.