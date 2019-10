"Es un momento histórico"

Anunciaron en Crespo el inicio de la obra de conservación de la ruta 131 que une esa ciudad con Diamante. Participaron de la conferencia de prensa que se realizó este martes, el Coordinador de Gestión en Dirección Nacional de Vialidad Eduardo Plasencia, el intendente de Crespo, Arq. Darío Schneider, entre otros."Esta es una obra, no solo para el tránsito seguro y fluido de una ruta, sino también para la seguridad de los accesos a Crespo. Y algo no menor, es que esta obra consiguió financiamiento del BID", resaltó anteel Coordinador de Gestión en Dirección Nacional de Vialidad Eduardo Plasencia. Y continuó: "Ningún organismo es ajeno a las dificultades económicas y financieras que atraviesa el país, y el haber conseguido el acompañamiento de este organismo internacional para obras que no son las que tradicionalmente financian pero que han visto que a Argentina vale la pena apoyarla, asegurará que los pagos se hagan bien y que la obra no tenga problemas"."Es una obra que durará 12 meses, y esperamos que a fines de septiembre esté completamente concluida", anticipó.Rescató además que el viernes pasado "se abrieron los sobres de una licitación que se hizo hace más de un año, que es el acceso sur a Paraná o la primera parte de la autovía Paraná-Crespo que va desde la circunvalación a Paraná, que está truncada en Avenida Almafuerte, y empalma directamente con Ruta 12"."Es una obra muy grande, de cuatro carriles, con varios puentes y estará empezando a construirse en los próximos tres meses", anticipó el funcionario, al tiempo que adelantó que el proceso de evaluación de ofertas tarda unos dos meses. "Es una obra de ajuste alzado lo que implica que la empresa asume riesgos técnicos que habitualmente no se asumen", acotó en ese sentido.Por su parte, el intendente de Crespo, Arq. Darío Schneider, destacó: "Trabajamos mucho para poder llevar adelante esta obra tan esperada; hace 30 años que Crespo espera que se pueda realizar el enlace vial entre el acceso Ilia y la ruta 131, un proyecto que tuvo sus idas y venidas, y que hoy anunciamos el momento histórico del comienzo de obra".Por su parte, jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, el exdiputado provincial por la UCR Antonio Julián Rubio, anunció: "La semana pasada se abrió la licitación de una obra de conservación mejorativa que va desde Nogoyá hasta el cruce de Crespo y comprende el bacheo para continuar con esta Ruta 12 que está enmarcada dentro de un proyecto más ambicioso que es la malla 513C que va desde Galarza hasta Crespo".La obra contempla la repavimentación de la ruta 131, cuya licitación se realizó en el mes de diciembre y se adjudicó a la empresa Pietroboni SA. Se trata de la obra de conservación mejorativa de la ruta que une Crespo con Diamante.La beneficiará a más de 3.200 usuarios por día y fortalecerá el crecimiento del sector agrícola y las exportaciones entrerrianas. La rehabilitación del corredor abarcará un tramo de 32 km, prácticamente la totalidad de la ruta. En tanto, los trabajos comprenderán la repavimentación y bacheo, conformación de terraplenes, reacondicionamiento de banquinas, instalación de defensas metálicas, readecuación del sistema hidráulico y señalamiento horizontal y vertical. La obra tendrá un plazo de ejecución de 12 meses, a partir de su inicio.