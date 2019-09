La Asociación Odontológica valoró que Iosper "cumpla con los pagos"

A pesar de la crítica situación económica que atraviesa al país el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), abonó a la Asociación Odontológica Paraná, que integra a todos los departamentos de la provincia. Así lo confirmó el tesorero de la organización, Luis Scoreanzi, quien valoró que la obra social no haya interrumpido nunca los pagos.



El odontólogo precisó que el Instituto transfirió a la Asociación para que abone a los prestadores odontólogos afiliados a la institución. "No nos podemos quejar porque Iosper jamás cortó la cadena de pagos. Obviamente que el pago a 90 días complica un poco, pero comprendemos perfectamente que la situación del país incide y por eso tenemos el carácter de solidarios".



El tesorero de la Asociación, que nuclea alrededor de 175 odontólogos de la provincia que son prestadores de Iosper, aseguró que "hasta el momento, nunca se interrumpió de parte nuestra el servicio a los afiliados del Instituto".



"Los afiliados de Iosper reciben todas las prestaciones acordadas con la Asociación y establecidas en un convenio que lleva casi una década. Se aumentan las prestaciones a medida que el Gobierno aumenta los aportes patronales a la Obra Social", dijo Scoreanzi.



El profesional agregó que "nos llamaban permanentemente para decirnos que Iosper no pagaba, pero hay que ser sinceros y decir que el Instituto jamás nos interrumpió la cadena de pagos, y eso es valorable. Nunca tuvimos un problema de esa naturaleza, pero además, debemos ser solidarios porque la situación en el país está muy complicada económicamente, y la provincia no escapa de esa realidad".



Por su parte, el presidente del Directorio Obrero de la obra social, Fernando Cañete destacó que "ante la creciente inestabilidad económica que atraviesa el país, y de la cual, la provincia no escapa, el Iosper realiza el máximo de los esfuerzos para poder continuar con las prestaciones y coberturas. La prioridad es atender a los afiliados y a los prestadores, cuidando los recursos de nuestra obra social".