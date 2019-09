Emanuel Gainza explicó la importancia de tres nuevas ordenanzas

El concejal de Cambiemos, Emanuel Gainza, estuvo en el programa Buenas Noches, de Elonce TV, y se refirió a importantes proyectos que se aprobaron. Fondo Municipal para Primera Infancia "En la última sesión del Concejo Deliberante que tuvimos pudimos aprobar tres iniciativas que son importantes para Paraná. La primera es el Fondo Municipal para la Primera Infancia. El municipio tiene 32 jardines maternales con una matrícula aproximada de 3000 chicos. Se trabaja en la adaptación y en cuidar a los chicos pero también en la estimulación temprana. Invertir en los más chiquitos es invertir en el futuro de la ciudad", remarcó.



En ese sentido, dijo que "el 10% de todas las multas que tenga la ciudad se destinan exclusivamente a Primera Infancia. Esto implica mejor equipamiento, nuevos juguetes, nutrición, psicólogos, psicopedagogos, para que puedan trabajar con los chicos en los jardines para garantizar que desde los 45 días y hasta los 4 años se los pueda cuidar mejor de manera gratuita, con mejores herramientas".



"Un chico que está bien alimentado, estimulado, que tiene un seguimiento permanente tendrá otra calidad de vida, igualdad de oportunidades. Tendrán su ficha individual, algo que ya hemos implementado como prueba piloto, y se han detectado muchas cuestiones, como que algunos chicos tienen celiaquía, desnutrición. Sabiendo específicamente la condición de cada chico te permite cuidarlo mejor", agregó.



Comentó que la ordenanza se implementará a partir de 2020. "Esto de ninguna manera compromete el próximo Presupuesto, sino que garantiza un mínimo de recursos para los más chicos", señaló.



Explicó que "los docentes de los jardines cobrarán su sueldo aparte, no tiene nada que ver con este fondo".



Indicó que "este proyecto tuvo el acompañamiento de casi todos los bloques. Es importante porque si ponemos en la agenda policía estos temas salen con más dinámica".



"El año que viene cada área de gobierno municipal genera una planificación de Presupuesto. Este año lo que vamos a hacer es pedirle a cada jardín maternal que nos diga cuáles serían las cosas más urgentes que necesitan para este desarrollo de estimulación temprana. Se planifica y el próximo gobierno tendrá que destinar esos fondos exclusivamente para eso", manifestó.



Contó que "en 2017-2018 hicimos un Plan Nacional de Primera Infancia, la primera prueba piloto en 15 jardines e hicimos la ficha médica de casi 800 chicos. En algunos lugares falta arreglar el baño, en otros juegos o material para trabajar, en otros personal. El proyecto estuvo avalado por el Consejo Directivo que hoy tiene a cargo los jardines maternales". Obligatoriedad de los debates Por otra parte, contó que "se aprobó la obligatoriedad de los debates para los candidatos a intendentes en Paraná. Cuando en un mismo espacio los candidatos que quieren gobernar la ciudad pueden discutir sobre los principales problemas que tenemos o las principales propuestas que cada uno tiene, hace que la gente los conozca mejor, sepa qué va a proponer cada uno y a su vez le puedan preguntar".

"Queremos garantizar que los candidatos tengan una oportunidad de estar mano a mano y contarle a la gente por qué quiere ser intendente y sobre todo qué propone para la ciudad", agregó.



Explicó que "la Ley Electoral no veta la posibilidad de que existan los debates. Nosotros hicimos una interconsulta a otros municipios que han avanzado en este proyecto. El caso de Córdoba es el más emblemático porque incluso ya tenía un tratamiento más cerca de la aprobación. Esto fortalece la democracia y nos permite a los vecinos de la ciudad conocer mejor quiénes van gobernar".



"De la misma manera en que hoy los políticos tenemos problemas para ponernos de acuerdo, nos cuesta mucho llegar a consensos para cosas importantes. Por eso celebro estas ordenanzas que se aprobaron con unanimidad. Cuando uno se puede poner de acuerdo con otro espacio significa que estamos trabajando por la gente y cosas que nos unen. En 2010 y 2011 tratamos de impulsar desde la sociedad civil el desafío de hacer la Carta Orgánica Municipal, sería un gran avance para los próximos años. Ojalá la próxima gestión pueda convocar y los concejales de nuestro espacio político van a acompañar", remarcó. Registro de las ONG "La ciudad de Paraná tiene muchísima actividad del tercer sector, mucha gente que desarrolla actividades importantes y a veces no tienen financiamiento o no saben cómo llevar adelante los libros contables o la parte jurídica. Eso a veces traba a que reciban subsidios o a que se conozca y difunda su trabajo", comentó.



En ese sentido, dijo que "aprobamos una ordenanza que es un registro digital donde en la página web de la ciudad de Paraná cualquier ONG que esté trabajando va a poder tener ahí toda su información y va a poder recibir asesoramiento para el caso de que existiera algún problema jurídico, con el registro".



"Hay asociaciones civiles que trabajan con problemáticas muy importantes para la ciudad y si el estado contribuye a facilitar ese trabajo puede darles mejores herramientas y subsidios, pero también que se difunda su labor", finalizó. Elonce.com