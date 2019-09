Lavagna: "Se necesita un gobierno de unidad nacional" para salir de la crisis

El candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, afirmó este sábado que "Argentina necesita un gobierno de unidad nacional" para salir de la crisis y consideró que "no se puede elegir entre lo malo y lo peor".



"Llevamos ocho años, cuatro de este gobierno y cuatro del anterior, de un fracaso total. Necesitamos salir de la pendularidad entre un populismo que piensa en la distribución sin inversión y un proyecto que sólo se ocupa de las finanzas sin tener en cuenta la producción", señaló Lavagna.



En declaraciones al programa de Mirtha Legrand, el economista remarcó que "la solución" a los problemas del país "no la puede aportar un sólo partido político".



"Necesitamos un gobierno de unidad nacional que tome lo mejor de cada experiencia. Que se conjugue la sensibilidad y la eficiencia en un modelo productivo", sostuvo el postulante de Consenso Federal.



Lavagna afirmó que el pago de tasas de interés "es el costo público más elevado que tiene hoy Argentina", y opinó que "el Estado no puede ser socio bobo de la especulación financiara".



"Propusimos un programa de emergencia alimentaria que podría financiarse con medio punto de tasas de intereses. Los fondos especulativos son los que obtienen ganancias con las dramatizaciones, por eso creo que el desembolso del FMI finalmente llegará", subrayó.



Lavagna ponderó su gestión como ministro de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner al destacar que "hubo crecimiento y empleo".



"Las condiciones internacionales hoy son mejores que las de 2002. Tuvimos una buena gestión y no es cierto que el crecimiento de esos años se debió a un rebote después de la crisis del año anterior", recalcó.