Bordet afirmó que profundizará la política de construcción de viviendas

En ese marco, destacó la propuesta de Alberto Fernández de crear un Ministerio de Vivienda y puso de relieve que el candidato presidencial "tiene una clara vocación de retomar una política de construcción de viviendas, que esto es muy necesario porque hay una gran demanda y por otro lado en la construcción de hogares es donde más gente trabaja y en momentos donde hace falta empleo y techo propio hay que realizar reponer estos programas".



"Este es el compromiso, el desafío que tenemos para el futuro y lo vamos a afrontar con muchas ganas, con mucho optimismo y con toda la dedicación porque estamos para trabajar con un gobierno nacional que comparta nuestros objetivos".



Bordet estuvo este jueves en San Gustavo, donde entregó viviendas que fueron financiadas íntegramente con recursos provinciales. Además se firmaron convenios para la construcción de 10 unidades habitacionales en Piedras Blancas y 26 en La Paz, en el marco del programa Primero tu Casa.



Bordet explicó que "son viviendas que se financian 100 por ciento con recursos provinciales desde 1998 que la provincia no tenía un plan propio de viviendas, lo hemos hecho para suplir la carencia que teníamos con los programas nacionales y rápidamente nos abocamos a esta tarea".



En ese sentido, refirió que fue Marcelo Casaretto, el titular del IAPV, quien diseñó el programa y "hoy estamos inaugurando en 8 o 10 meses de plazo, viviendas de muy buena calidad constructiva como estas y como hemos hecho en otras localidades y tenemos también pendientes en otras para realizarlas".



Explicó que "hay 40 empresas trabajando en la construcción lo que asegura que se redistribuya muy bien en toda la provincia entre las empresas que están trabajando en este sistema porque toman mano de obra local", además, "todas tienen termotanques solares, con lo cual se abarata el costo de la energía eléctrica".



Durante el acto, Bordet puso de manifiesto su compromiso con el norte entrerriano y explicó que "este plan de viviendas ha tenido la característica de que no son viviendas que se agrupan en grandes ciudades en grandes cantidades, preferimos hacer viviendas que tengan alto impacto y que sean en todo el territorio de la provincia en cantidades que tomen en cuenta las grandes ciudades pero también tomen en cuenta las localidades que son juntas de gobierno".



"Por eso hay en construcción en numerosas juntas de gobierno viviendas de este tipo y con estas características", dijo y comentó además que "también priorizamos mucho que las empresas de la zona, para que se rompa con la cartelización que siempre hubo, que tres o cuatro empresas hacían y demoraban dos o tres años". En ese sentido, aclaró que la construcción se encara con empresas de la zona y se emplea mano de obra local, se prioriza demás que "se hagan rápido y se terminen porque hay familias que están esperando y están pagando un alquiler y necesitan tener su vivienda propia".



Destacó además "que todas las viviendas se sortean, con transparencia, sin privilegiar a alguien por sobre otro y quienes no pudieron entrar en esta etapa lo van a poder hacer con las 10 viviendas que se construirán a futuro".



Al finalizar hizo un reconocimiento "a quienes están aquí hoy presentes, equipo de gobierno y gestión que han trabajado mucho y con mucho esfuerzo".



Durante la actividad en San Gustavo, Bordet destacó la importancia del momento y el trabajo "codo a codo durante estos cuatro años con el municipio de San Gustavo". Refirió que se está "cerrando una etapa de gestión estamos cumpliendo con los compromisos más grandes que teníamos en la ciudad".



Recordó que "cuando vinimos aquí con Ballestena nos planeamos que San Gustavo no tenía cloacas y nos pusimos a trabajar en la obra. No son obras fáciles porque generan molestia a los vecinos, hoy está terminada la obra" y comentó que "vamos a trabajar para que todos los vecinos puedan conectarse con facilidades para que puedan acceder al uso de un sistema de saneamiento que cambia la calidad de vida y salud de la población".



Por otra parte, mencionó las obras en el hospital y viviendas, que se están finalizando y reiteró: "El compromiso para las 10 viviendas que faltan en la manzana está hecho, lo vamos a cumplir y estaremos próximamente haciendo todo el proceso licitatorio". Y agregó que "terminada esta etapa con la entrega de viviendas, comenzaremos las 10 que faltan".



Al referirse a las demandas de la ciudad, afirmó: "No tengo dudas que con César (Simino) que será el próximo intendente, trabajaremos de la misma manera", y trajo a colación el compromiso por el acceso que está deteriorado, "también hay una buena noticia, hemos logrado el financiamiento con Fonplata, que es un órgano de financiamiento que agrupa a varios países del cono sur, para poder hacer toda la repavimentación completa de la ruta 1 de La Paz a Feliciano, y esto también va a estar a cargo nuestro, mejorar todos los accesos que tenemos en varias localidades como San Gustavo en el departamento La Paz, o San Víctor en el departamento Feliciano y por eso también estaremos trabajando".



Por último, ratificó la manera de trabajar: "Hay que reforzar este compromiso de trabajo para llegar con más y mejores soluciones a nuestros vecinos en cada una de nuestras localidades".



El gobernador estuvo acompañado por la intendenta local, María Cristina Chialva; el intendente de La Paz, Bruno Sarubi; el intendente electo de San Gustavo, César Simino; el titular del IAPV, Marcelo Casaretto; el secretario de Salud, Mario Imaz; el senador provincial, Aldo Ballestena; el senador electo, Amilcar Gendelber; y el diputado electo, Sergio Castillón.



Posteriormente a la entrega de viviendas, Bordet se trasladó al salón municipal donde funciona un taller textil conformado por mujeres, es un emprendimiento municipal; luego, se dirigió al hospital Gregoria Pérez para recorrer las instalaciones tras la finalización de las obras de ampliación y refacción.



Mejorar el destino de los entrerrianos

"Entregar viviendas es darle un mejor destino a las familias entrerrianas, les cambia la vida. Además, es un paso hacia adelante que damos, porque a partir de hoy diez familias van a tener su techo propio, lo que les va a permitir desarrollar su hogar, para que sus hijos puedan estudiar y tener un mejor porvenir en esta localidad", destacó el presidente de IAPV, Marcelo Casaretto.



En ese sentido, resaltó "la importancia que significa seguir aportando soluciones habitacionales en todo el territorio provincial" y subrayó que "estas obras ejecutadas íntegramente con recursos provinciales son, sin duda, una manera más de dar respuestas concretas a las necesidades de todos los entrerrianos".



"Inicialmente el Primero tu Casa previó una primera etapa de 500 viviendas. Posteriormente el gobernador anunció 500 viviendas más. En este momento entre obras de Primero tu Casa entregadas, en ejecución y por iniciarse, estamos en 115 obras por 1785 viviendas" remarcó Casaretto al tiempo que enfatizó: "En 20 meses de gestión totalizamos 173 obras, algunas cofinanciadas con Nación y la gran mayoría son inversión 100 por ciento provincial, que significan 4421 soluciones habitacionales para los entrerrianos".



Por último, el funcionario aseguró que "este gobierno trabaja todos los días para buscar el bienestar de todos sus habitantes y es una emoción grande darles esta satisfacción a los vecinos, la de tener una casa digna en el lugar de sus afectos".



En tanto que la intendenta de la localidad, María Chialva, subrayó la importancia de la creación del Programa Primero tu Casa, por disposición del gobernador Bordet, y afirmó: "Como gobernantes primero tenemos que pensar en la construcción de viviendas porque es un deber. Tener un techo propio es fundamental para las familias para arraigar en su comunidad. Vamos completando 30 viviendas en esta manzana, algo que era impensado hace muchos años atrás, y se va haciendo realidad. Terminar estos meses de gestión inaugurando obras es muy gratificante".



Chialva, por otro lado, dijo que la ampliación y refacción del Hospital Gregoria Pérez "era muy necesario por el crecimiento poblacional que vamos teniendo, así que es una obra muy importante". Y celebró la construcción de los 25 kilómetros de la red cloacal: "Una obra tan anhelada por tantos años", a la vez que rememoró: "Nuestro gobernador me preguntó en su primera visita cuáles eran mis prioridades, y hoy la estamos inaugurando. Todos vamos a tener el beneficio de una mejor calidad de vida, en salud y en el cuidado del medioambiente. Es un gran día el de hoy, así como poder decir que tenemos cloacas en San Gustavo. Muchas gracias gobernador".



La obra

Las unidades habitacionales fueron ejecutadas por MC Construcciones SRL, con una inversión de 11.193.952,95 pesos, y se encuentran ubicadas en calle Pública entre La Rioja y Salta.



En esta localidad se construyeron dos viviendas monoambientes, cuatro viviendas de un dormitorio; y cuatro viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptadas para situaciones especiales. Los tres cuentan con las fundaciones para futuras ampliaciones, instalación eléctrica completa previendo TV, teléfono y/o Internet como así también, instalación de gas combinado y un termotanque solar.