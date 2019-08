"No podemos seguir en una guerra casi terminal", dijo Macri

"Esto que se ha logrado en otros países que nos rodean lo tenemos que lograr aquí también. Nunca creí que la grieta era el camino", dijo Macri al hablar en el seminario Democracia y Desarrollo, realizado en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). "No podemos seguir en una guerra casi terminal, porque de ahí no se consigue nada", dijo.



Sostuvo que "el diálogo y el acuerdo es la manera de construir", pero puso de relieve que no sirven "los acuerdos que se hacen para conservar todo como está y en los que cada uno se queda con lo que tiene", y dijo que el desafío pasa por "unir en una transformación" .



En el marco de un diálogo con periodistas, Macri subrayó que "lo que necesitamos en esta campaña es que cada uno" exponga sus propuestas "con claridad".



El Presidente celebró en ese sentido el hecho de que hoy la oposición acepte la importancia de asegurar "el equilibrio fiscal" y de que hable de "potenciar las exportaciones".



Afirmó que si la dirigencia tiene capacidad para construir consensos que "se transformen en políticas de Estado, ahí sí vamos a llenar la heladera de los argentinos para siempre y no por un ratito porque repartimos al estilo populista lo que es presente y nos quedamos sin futuro".



"Necesitamos este debate, que es fundamental, de cómo vamos a hacer cada una de estas cosas", advirtió y sostuvo que hay que hacerlo con responsabilidad, porque "todos tenemos historia".



"Yo ya no me puedo hacer el distraído con los tres años y medio en que goberné, y el Frente de Todos no se puede hacer el distraído de los 12 años que gobernó", indicó.



Macri resaltó la actitud del candidato de ese espacio, Alberto Fernández, luego de las PASO : "Me alegro de su actitud de moderación y desandar las cosas que sucedieron, pero por ahora el único que habla es él".



Consideró que sería importante que se expresen otros sectores de esa fuerza, ya que "es un movimiento muy heterogéneo".



Macri señaló que el resultado electoral de las PASO "ha sido muy contundente" y lo vinculó con los acontecimientos ocurridos a partir de abril de 2018, cuando el país perdió acceso al crédito y entró en "un proceso recesivo que ha sido muy duro para mucha gente, que ha sido agotador y desgastante, y ha habido un voto por bronca" derivado de esa situación.



"Yo también hago mi autocrítica porque, tal vez como ingeniero, puse mucho el foco en lo estructural, en las bases, en la emergencia, en aquello que les va a dar (a los argentinos) la posibilidad de vivir mejor en forma permanente, y desatendí que en ese camino se producía ese desgaste. Por eso tomamos decisiones esta semana revirtiendo eso y tenemos un foco distinto para nuestro segundo mandato", indicó.



Respecto de sus expectativas para las elecciones del 27 de octubre, apuntó que mantiene firme la convicción de que "en una segunda reflexión la bronca va a ser compensada con una visión de presente y futuro distinta".



Afirmó que "de verdad está en juego lo que hemos hecho y no solo lo que se va a hacer y necesitamos entender si todo lo que hemos hecho tiene valor para el conjunto de los argentinos".



"Y esto hay que hacerlo tenga 5 por ciento, 30 por ciento o 50, porque es en lo que uno cree. Estamos acá porque creemos en esta forma de convivir y relacionarnos. No queremos volver a la oscuridad. No queremos volver a manejarnos en códigos de prepotencia", advirtió.



"No queremos que no haya transparencia en las relaciones, en la cosa pública, en las relaciones de los distintos poderes, porque el poder es algo delicado y hay que lograr que el poder se maneje con autoridad, pero con honestidad y con salud mental", agregó.



Macri sostuvo que en estos tres años y medio "hemos avanzado mucho, estamos mucho más cerca del equilibrio fiscal, tenemos energía y estamos conectados al mundo".



Aseveró que están dadas las condiciones "para cosechar buenos resultados" a partir de "la modernización que comenzó y que estamos acelerando".



"Con mi equipo económico estamos lidiando en el día a día y llevando tranquilidad frente a tanta incertidumbre, y por ahora las cosas se están manejando como corresponde, y buscaremos la mejor solución para garantizar lo más posible que el eje sea cuidar a los argentinos en este proceso electoral", afirmó.



Por otra parte, señaló que la semana que viene llegará al país la misión del FMI y afirmó que "no va a haber más cambios" de gabinete.