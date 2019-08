La Provincia analiza medidas para compensar disminución de coparticipación

El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, comentó que a raíz de las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el gobierno nacional, se analiza por estas horas proponer a otros gobernadores una presentación judicial para que provincias y municipios no vean disminuidos sus ingresos por coparticipación.En cuanto a la reunión de ministros de Economía de distintas provincias argentinas programada para este miércoles, el funcionario entrerriano dijo que "no solamente participarán provincias con gobiernos justicialistas sino que se sumarán otras que son afines al gobierno nacional pero que sienten el mismo impacto".Luego consideró el ministro de Economía entrerriano que las medidas anunciadas la semana pasada por el gobierno nacional "no son un nuevo plan económico, ni una solución para el país, ni para las exigencias que pueda tener a nivel internacional. Esto es meramente electoralista pero además del costo fiscal que tienen estas medidas el 57 por ciento es absorbido por las provincias. Esto nos preocupa muchísimo porque para todos los trabajos que se hacían en función de impuestos coparticipables, presupuesto y demás, éramos convocados, lo debatíamos, cada uno con su punto de vista. Nosotros siempre defendemos los derechos de los entrerrianos, pero en este caso nos enteramos la semana pasada post elecciones por lo diarios de estas medidas".Más adelante, indicó que una de las alternativas que se evalúa es hacer una presentación judicial. "Vamos a analizar esta alternativa. El impacto, que no es sólo para las provincias porque acá están involucrados los municipios, es muy significativo. Uno siempre apunta a lograr algún tipo de acuerdo que permita la solución más rápida, no a través de la justicia, pero seguramente será una de las alternativas que se van a analizar mañana", acotó."El impacto de las medidas en sí, sin analizar la caída de la economía, para la provincia de Entre Ríos es desde este momento hasta fin de año 1.600 millones de pesos. Como a mí me gusta siempre comparar porque ese número es tan grande, digo que es más del 50 por ciento de un pago de aguinaldo a todos los activos y jubilados de la provincia de Entre Ríos. Es como si el gobierno nacional nos estaría sacando la mitad del aguinaldo, para darlo como ejemplo", dijo Ballay, al tiempo que agregó que el municipio de Paraná, "que ya tiene algunos inconvenientes financieros", significará aproximadamente 37 millones de pesos menos. "Es alta la significación que tiene, no sólo para Entre Ríos, sino para todas las provincias", agregó.Párrafo seguido, comentó: "Puedo hablar de la convocatoria que hicimos a través de los ministros de Economía donde ministros como el de Mendoza, que es una provincia afín al gobierno nacional, fue uno de los primeros en sumarse a la reunión e inclusive hizo declaraciones muy críticas a la prensa. Estamos hablando, de nuevo, que más allá del color político de cada uno, acá viene la responsabilidad que tenemos cada una de las provincias de defender lo que realmente corresponde".También se refirió al endeudamiento en dólares que tomó la provincia. "Entre Ríos tenía vencimiento cada 60, 90 días de letras que se emitían dentro del mercado financiero local, que hoy significarían estar avalando tasas del 70, del 80 por ciento. Entonces si nosotros lo miramos en ese contexto estamos convencidos de que la mejor decisión que se tomó fue tomar ese endeudamiento"."Además es un endeudamiento cuyo capital se amortiza en los años 23, 24 y 25, entonces a este tipo de modificaciones en el tipo de cambio hay que analizarlas en el transcurso del tiempo. Habitualmente el dólar y la inflación se terminan uniendo en algún momento, más allá de cuando uno toma un punto neurálgico como este puede impactar más", sostuvo y acotó que con el gobernador Bordet "igualmente también tomamos decisiones, casi a diario en estos momentos, y previo a las elecciones compramos los dólares para pagar los intereses del crédito internacional que vencen en febrero próximo. Esto significó que en una semana la provincia se ahorró 147 millones de pesos por haber comprado esos dólares una semana antes".Ballay dijo conocer al nuevo ministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, por haber participado en algunas reuniones de la Comisión Federal Impuestos, en el Comité de Responsabilidad Fiscal. "Es un colega que ahora tiene que aplicar medidas que van en contra de la provincia de Buenos Aires, pero esto es así. Y obviamente le deseo lo mejor en el sentido de que si se toman medidas que mejoren la economía o la macroeconomía, las provincias también podemos llegarnos a vernos beneficiados. Deseo que se pueda de alguna manera enderezar todo esto", concluyó.