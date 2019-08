Voto en blanco: Cómo se computa, cuál es su incidencia y el erróneo mito

Escenario polarizado

Válidos y afirmativos

Incidencia

Un ejemplo

Lo que sucedió en 2015

El balotaje 2015

Muchos ciudadanos no eligen por ningún candidato y suele haber dudas sobre a dónde van esos votos. En un escenario tan polarizado como el actual, crece la importancia del lugar que ocupa para determinar los porcentajes finales. Cómo se cuentan en cada etapa.. Según la Cámara Nacional Electoral, es "una herramienta con la que cuentan los electores paraSuele haber varios mitos y confusiones en torno al rol que juega en las elecciones. El más común esCon un escenario tan polarizado como el de este año, y bajo la lógica que envuelve estas elecciones de que "cada voto cuenta",Para entender qué lugar ocupa el voto en blanco hay que. El sobre vacío cuenta como válido pero no como afirmativo, ya que estos son aquellos en los que el elector coloca una boleta oficial de algún partido.A fin de cuentas,El Código Electoral Nacional así lo especifica en el artículo 149: "Resultará electa la fórmula que obtenga más del cuarenta y cinco por ciento (45%) de los votos afirmativos válidamente emitidos. En su defecto, aquella que hubiere obtenido el cuarenta por ciento (40%) por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos, sobre la fórmula que le sigue en número de votos".En caso de que no se dieran ninguna de estas dos circunstancias,Entonces,Principalmente, afectan al porcentaje final que obtiene cada fórmula el día de la elección. Y hay un dato clave, que es donde radica toda su importancia:Por ejemplo, en un universo de 30 votos, si 10 votaron por un candidato, 10 por otro y hubo 10 en blanco,. En cambio,Extrapolado, con el nivel de polarización que existe entre Alberto Fernández y Mauricio Macri,, lo que le alcanzaría para evitar el balotaje.Porque allí lo que se define es quiénes son oficializados como candidatos para la primera vuelta. Por eso,(artículos 97 y 98) establece que para proclamar ganadora a una fórmula presidencial deben computarse únicamente los "votos afirmativos válidamente emitidos". Lo mismo sucede para gobernadores, diputados, senadores, intendentes y el resto de los puestos en juego.El antecedente de 2015 no alienta esta visión de la oposición. Ese año, en las PASO, Daniel Scioli obtuvo el 36,69% de los votos contando los blancos, que representaban el 38,67% sin ellos. Y Cambiemos (la suma de Macri, Sanz y Carrió) alcanzó el 28,57% sobre la base total, que fue un 30,11% teniendo en cuenta solo los afirmativos válidamente emitidos. En esa elección hubo 1.216.645 sobres vacíos en las urnas, un 5,12%.Sin embargo, esto no se tradujo en octubre en un escenario favorable para Scioli -como espera que suceda Alberto Fernández? porque, si bien el ex gobernador sacó más votos, los sufragios en blanco bajaron considerablemente (664.740). Entonces, los más de 9 millones de votos que obtuvo el Frente para la Victoria representaron el 37,08% contra el 34,15% de Macri, que fue votado por 8.601.131 ciudadanos.Finalmente, en el balotaje, donde el conteo es con la misma metodología que en la primera vuelta, los sobres vacíos volvieron a disminuir (306.471). En esta instancia, podría decirse que una mayor cantidad de votos en blancos "favorecen" a quien consigue más votos afirmativos, pero simplemente porque son los que, junto a los nulos, determinan cuál es el universo sobre el cual se calcula el porcentaje final. Esto no quiere decir que los que votaron en blanco lo hicieron, indirectamente, por Mauricio Macri.Esto es porque en la segunda vuelta de 2015 hubo 25.935.243 electores pero la base sobre la cual se calcularon los porcentajes de Macri y Scioli fue de 25.297.924 (no se tuvieron en cuenta los blancos y los nulos, que fueron 330.848). Entonces, los 12.988.349 votos que consiguió Cambiemos, representaron el 51,34% del total y no 50,08%.