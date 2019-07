UTA renunció al órgano de control y monitoreo del transporte urbano

La decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de retirar su representación en el órgano de control y monitoreo del transporte urbano (SITU) se tomó tras considerar que no son los trabajadores quienes deben debatir sobre el aumento de boleto. "Es una cuestión que tiene que discutir la empresa con el municipio", dijo el secretario gremial, Sergio Groh.



"No nos parece que sea un lugar donde tenemos que estar ahora que se está discutiendo el aumento del boleto. Es una cuestión que tiene que discutir la empresa con el municipio", dijo Groh al justificar la decisión del sindicato de renunciar al SITU.



Separó esta resolución del actual conflicto que atraviesa el transporte urbano por el pedido de proceso preventivo de crisis que realizó Buses Paraná.



Explicó que la discusión por el boleto en el seno del SITU tiene otros tiempos, "ya que hay que hacer un estudio de costos". Además, "el municipio ha dado respuesta a los reclamos que venimos haciendo", dijo.



Los choferes siguen a la espera del pago del aguinaldo, que hasta el mediodía de este miércoles seguía sin hacerse efectivo. Para ello se está esperando que el Municipio destrabe los pagos de los fondos adeudados.



En el marco del proceso preventivo de crisis, las partes tienen plazo hasta el 5 de agosto para llevar adelante las negociaciones. Según precisó Groh en declaraciones a APF, "no hubo avances" tras la reunión del lunes.