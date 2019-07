Fórmulas presidenciales: 40 % no inscribieron sus perfiles en registro oficial

En agosto del año pasado, a través de la Acordada Extraordinaria 66, la Cámara Nacional Electoral creó el "Registro de cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias", con el objetivo de poder contar con los datos los perfiles oficiales de los postulantes al "inicio de cada proceso electoral".



En esa norma, el máximo tribunal electoral remarcó que "no puede dejar de advertirse el impacto y los nuevos desafíos que representa el auge de las plataformas y entornos digitales, que se constituyeron en un novedoso circuito de comunicación, dado que el uso de las redes sociales aceleraron los tiempos de circulación y difusión de la información".



"No puede soslayarse que el rol de las nuevas tecnologías implica nuevas formas de construcción de sentido sustancialmente distintas a las de los medios tradicionales de comunicación", añadió la CNE.



Sin embargo, cuatro de las diez fórmulas que competirán en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aún no completó el formulario para dar cuenta de cuáles son sus perfiles en las distintas redes sociales, que en la actualidad son un medio de vital importancia a la hora de hacer campaña.



Se trata de los binomios de Unite, José Luis Espert-Luis Rosales; el MAS, Manuela Castañeira-Eduardo Mulhall; el Movimiento de Acción Vecinal, Raúl Albarracín-Sergio Pastore; y del Frente Patriota, Alejandro Biondini-Enrique Venturino.



A través del formulario de la CNE, los postulantes deben brindar los "datos de redes sociales", entre las que se ubican YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y las páginas web personales.



Aquellos que sí cumplieron con lo dispuesto en esa acordada extraordinaria fueron los integrantes de las fórmulas de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto; el Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner; Consenso Federal, Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey; el Frente de Izquierda- Unidad, Nicolás del Caño-Romina del Plá; el Frente Nos, Juan José Gómez Centurión-Cynthia Hotton; y el Partido Autonomista, José Antonio Romero Feris-Guillermo Sueldo.



NA